Los pensionistas con dos o más hijos que se jubilaron antes de 2021 todavía pueden reclamar este complemento económico

Cuando llega la jubilación, cualquier subida en la pensión se mira con lupa, y no precisamente por aburrimiento. En este caso, algunos trabajadores con hijos pueden reclamar a la Seguridad Social un complemento que puede aumentar su pensión entre un 5% y un 15%. La clave está en haber accedido a la jubilación entre enero de 2016 y febrero de 2021 y haber tenido al menos dos hijos. Según estimaciones de Cabrera Abogados, esta mejora puede suponer entre 50 y 300 euros más al mes.

Además, el reconocimiento del complemento tiene efectos retroactivos, es decir, puede generar atrasos desde la fecha de jubilación. Y ahí es donde el asunto deja de ser un simple ajuste y puede superar los 12.000 euros en algunos casos.

¿Quién puede reclamar el complemento de maternidad en la pensión?

A grandes rasgos, pueden reclamar este complemento los hombres trabajadores que se jubilasen entre enero de 2016 y febrero de 2021, siempre que hayan tenido al menos dos hijos. También pueden solicitarlo quienes cobren una pensión contributiva de viudedad o de incapacidad permanente, según la información aportada.

Este complemento nació en enero de 2016 para mejorar la pensión de las mujeres con dos o más hijos, ya que, por norma general, eran ellas quienes interrumpían su carrera laboral para cuidar de los menores. Sin embargo, en diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) determinó que ese complemento era discriminatorio porque vulneraba el derecho a la igualdad.

Por qué los hombres jubilados entre 2016 y 2021 quedaron en una situación especial

Tras el fallo del TJUE, se modificó el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que es la norma que regula este tipo de prestaciones dentro del sistema público. Dicho de forma sencilla: la ley tuvo que adaptarse para que los hombres también pudieran acceder a este complemento.

Dos años después, en febrero de 2021, se puso en marcha el complemento por brecha de género, que sustituyó al complemento de maternidad vigente desde enero de 2016. Por eso, los hombres que se jubilaron a partir del 4 de febrero de 2021 pueden cobrar la nueva ayuda desde el principio, ya que esta ya incluye a ambos sexos.

Cuánto dinero puede sumar la pensión según el número de hijos

El importe a recuperar depende del número de hijos del solicitante. No es una cantidad fija igual para todos, sino un porcentaje adicional sobre la pensión reconocida, con una subida que puede ir del 5% al 15%.

Dos hijos: 5% adicional sobre la pensión.

Tres hijos: 10% adicional sobre la pensión.

Cuatro o más hijos: 15% adicional sobre la pensión.

Según estimaciones de Cabrera Abogados, este complemento puede traducirse en entre 50 y 300 euros más al mes en la pensión. Y claro, si además se suman los atrasos desde la fecha de jubilación, la cifra puede ponerse bastante seria: en algunos casos, el reconocimiento puede superar los 12.000 euros.

Qué significa que el complemento tenga efectos retroactivos

Que el complemento tenga efectos retroactivos significa que, si se reconoce el derecho, no solo se aplicaría hacia adelante, sino que también podrían abonarse cantidades pendientes desde la fecha de jubilación. En la práctica, esto puede marcar una diferencia importante para quienes se jubilaron entre enero de 2016 y febrero de 2021 y no lo cobraron en su momento.

Además, según la información aportada, el Tribunal Supremo confirmó que el derecho a reclamar este complemento no prescribe. En palabras más simples: el paso del tiempo no impide reclamarlo, algo bastante relevante cuando hablamos de pensiones, atrasos y trámites que, como suele pasar, no siempre llegan con una alfombra roja.

Cómo revisar si puedes pedir esta ayuda a la Seguridad Social

Lo primero que conviene comprobar es la fecha de jubilación. Si está entre enero de 2016 y febrero de 2021, el siguiente paso es revisar si se han tenido al menos dos hijos. También deben tenerlo en cuenta quienes cobren una pensión contributiva de viudedad o incapacidad permanente.

Después, toca mirar el posible porcentaje aplicable según el número de hijos: 5%, 10% o 15%. Si se cumplen los requisitos, el solicitante puede reclamar el reconocimiento del complemento a la Seguridad Social, teniendo presente que la mejora puede afectar tanto a la pensión mensual como a los atrasos acumulados.