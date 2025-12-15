Calendario escolar 2026: estos son los días no lectivos y fechas clave por comunidades autónomas

Si tienes niños en casa, sabes que el calendario escolar manda más que la alarma del móvil. Entre festivos, puentes y cambios por comunidad, conviene tenerlo todo claro y, si puede ser, pegado en la nevera. Las consejerías autonómicas ya han publicado sus resoluciones oficiales con las fechas del curso 2025-26. Cada región marca el inicio y el final de las clases, además de los días no lectivos propios. Aun así, hay festivos nacionales comunes para todos. Aquí va el resumen práctico, sin vueltas y con fechas exactas para que puedas planificar sin sustos.

¿Qué festivos nacionales comparte todo el alumnado en 2025 y 2026?

Además de lo que decida cada autonomía, hay una serie de días que no se dan clase en toda España. Son los festivos nacionales que afectan a todos los centros, independientemente del nivel educativo.

Fecha Motivo del festivo 12 de octubre (trasladada al 13) Fiesta Nacional de España 1 de noviembre Día de Todos los Santos 6 de diciembre Día de la Constitución 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción 1 de enero Año Nuevo 6 de enero Epifanía del Señor 18 de abril Viernes Santo 1 de mayo Día del trabajador

Estos festivos marcan el esqueleto del curso. Ten en cuenta los traslados indicados (como el 12 de octubre al 13), porque de ahí salen muchos puentes golosos.

Calendario por comunidades autónomas: inicio, final y puentes del curso 2025-2026

Cada consejería ha fijado sus fechas por niveles y sus propios días no lectivos mediante resolución o decreto. Para hacerlo fácil, a continuación tienes el arranque, el cierre, las vacaciones y los festivos destacados de cada territorio.

En todos los casos indicamos Navidad y Semana Santa, además de los descansos autonómicos más relevantes. Si tu municipio añade festivos locales o tu centro dispone de días de libre disposición, súmalos a tu organización.

¿Cuándo empieza y termina el curso 2025-2026 en Andalucía?

El curso arranca el 10 de septiembre en Infantil, Primaria y Educación Especial; el 15 de septiembre en ESO, Bachillerato y Formación Profesional; y el 22 de septiembre en Enseñanzas de Idiomas y Artísticas Superiores. Finaliza el 22 de junio de 2026 en Infantil, Primaria y Secundaria; las Enseñanzas Deportivas pueden extenderse hasta el 31 de julio.

Navidad será del 23 de diciembre al 6 de enero; Semana Santa del 30 de marzo al 5 de abril. Días no lectivos destacados: 28 de febrero (Día de Andalucía), 3 de noviembre, 7 de enero y 2 de marzo (Día de la Comunidad Educativa). En total, entre 181 y 182 días lectivos, y cada concejo provincial podrá fijar hasta dos festivos locales.

¿Qué fechas rigen en Aragón?

Infantil, Primaria y Secundaria comienzan el 8 de septiembre de 2025; Bachillerato, el 10 de septiembre. Todas las etapas terminan el 19 de junio de 2026.

Navidad: del 19 de diciembre al 6 de enero. Semana Santa: del 30 de marzo al 6 de abril de 2026. Día no lectivo autonómico clave: 23 de abril (San Jorge).

¿Cómo queda Asturias?

Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: del 9 de septiembre de 2025 al 19 de junio de 2026. Las escuelas infantiles de 0-3 años mantienen actividad lectiva hasta el 28 de julio.

Navidad: del 22 de diciembre al 7 de enero. Semana Santa: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026. No lectivos: semana blanca de Carnaval del 13 al 17 de febrero de 2026 y puente de mayo del 1 al 4 de mayo.

¿Cuándo empiezan y acaban las clases en Islas Baleares?

Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato comienzan el 10 de septiembre. Los ciclos de FP de Grado Básico, Medio y Superior arrancan el 19 de septiembre. El curso acaba el 19 de junio de 2026 para Infantil, Primaria, ESO, 1.º de Bachillerato y FP; el resto de enseñanzas concluyen entre el 22 de mayo y el 12 de junio según nivel.

Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. Semana Santa: del 2 al 12 de abril. Habrá una jornada de fiesta escolar unificada el 27 de febrero. Para las enseñanzas básicas, el calendario incluye 176 días lectivos.

¿Qué marca el calendario en Islas Canarias?

Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: del 9 de septiembre de 2025 al 19 de junio de 2026. El resto de enseñanzas inician entre el 15 y el 22 de septiembre. Segundo de Bachillerato concluye el 15 de mayo de 2026. Régimen especial, FP, Adultos e Idiomas terminan entre el 28 de mayo y el 19 de junio de 2026, según modalidad.

Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 30 de marzo al 6 de abril de 2026. Día no lectivo general: 1 de septiembre de 2025 (festivo general docente). Festividades insulares: 15 de septiembre en Lanzarote y La Graciosa; 19 de septiembre en Fuerteventura; 6 de octubre en La Gomera. Cada centro elige cuatro días de libre disposición y se respetan dos festivos locales por municipio.

¿Qué pasa en Cantabria?

Inicio: 8 de septiembre para Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y FP; 16 de septiembre para enseñanzas elementales y profesionales de música y danza; 17 de septiembre para enseñanzas profesionales de artes plásticas, diseño y educación de adultos; 19 de septiembre para enseñanzas deportivas de régimen especial; 7 de octubre para enseñanzas de idiomas. Fin: 28 de mayo (idiomas), 29 de mayo (música y danza) y 23 de junio (resto).

Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 30 de marzo al 6 de abril de 2026. No lectivos: del 27 al 31 de octubre de 2025 (semana de otoño) y del 23 al 27 de febrero de 2026 (semana blanca).

¿Cómo se organiza Castilla-La Mancha?

Clases del 8 de septiembre de 2025 al 17 de junio de 2026 en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 30 de marzo al 6 de abril de 2026. Festivos regionales: 31 de mayo de 2026 (Día de Castilla-La Mancha) y 4 de junio de 2026 (Corpus Christi). Días no lectivos: 7 de enero; Día de la Enseñanza el 14 de noviembre; y descanso de Carnaval el 16 y 17 de febrero de 2026.

¿Qué fechas hay en Castilla y León?

Infantil, Primaria, Educación Especial y ESO empiezan el 8 de septiembre de 2025. Bachillerato, FP presencial y nocturna, enseñanzas artísticas superiores, idiomas, adultos y deportivas comienzan entre el 15 y el 22 de septiembre.

Finales: segundo de Bachillerato y FP de grado superior artístico y deportivo, el 22 de mayo de 2026; escuelas de idiomas, el 29 de mayo de 2026; el resto de enseñanzas, el 24 de junio de 2026. Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 27 de marzo al 6 de abril de 2026. No lectivos: 31 de octubre de 2025 (Día del docente), 16 y 17 de febrero de 2026 (Carnaval) y 24 de abril de 2026 (junto al 23 de abril, Día de Castilla y León).

¿Cuándo se empieza en Cataluña?

Infantil, Primaria y ESO inician el 8 de septiembre de 2025; Bachillerato y FP, el 15 de septiembre. Adultos, idiomas, artes plásticas y deportes arrancan entre el 18 y el 22 de septiembre.

Fin de curso: 19 de junio de 2026 para Infantil, Primaria, 1.º de Bachillerato y FP Básica. Las actividades extraordinarias y finales de Bachillerato se ajustan a la normativa de exámenes y concluyen el 12 de junio de 2026. Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 30 de marzo al 6 de abril de 2026. Día no lectivo: 11 de septiembre de 2025 (Diada Nacional de Cataluña).

¿Qué fechas tiene Ceuta?

Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato empiezan el 8 de septiembre. FP, Idiomas y Artes Plásticas y Diseño, el 10 de septiembre. Educación de Personas Adultas, el 24 de septiembre. El curso finaliza el 22 de junio de 2026. En Infantil y Primaria, en junio y septiembre se puede aplicar jornada de 9:00 a 13:00.

Navidad: del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 30 de marzo al 1 de abril de 2026. Festivos y no lectivos destacados: 20 de marzo (final del Ramadán) y 25 y 26 de mayo (Fiesta del Sacrificio). Además, cinco días de libre disposición por la coincidencia con el final del Ramadán, del 20 al 27 de marzo.

¿Cómo queda la Comunidad Valenciana?

Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: del 8 de septiembre de 2025 al 19 de junio de 2026. FP: del 10 de septiembre al 19 de junio de 2026. Adultos, Artísticas y EOI empiezan entre el 15 y el 25 de septiembre; terminan el 12 de junio (Adultos y Artísticas) y el 19 de junio (EOI).

Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. Semana Santa: del 2 al 12 de abril de 2026. Días no lectivos autonómicos: 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana) y 19 de marzo (San José, día grande de las Fallas).

¿Qué marca Extremadura?

Infantil, Primaria y ESO comienzan el 11 de septiembre de 2025 y terminan el 19 de junio de 2026. Primer curso de Bachillerato: del 12 de septiembre al 18 de junio de 2026. Segundo curso de Bachillerato finaliza el 8 de mayo de 2026.

Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 30 de marzo al 6 de abril de 2026. No lectivos: 8 de septiembre de 2025 (Día de Extremadura), 27 y 28 de noviembre de 2025 (Día del Docente y viernes siguiente) y 16 y 17 de febrero de 2026 (Carnavales).

¿Qué fechas hay en Galicia?

Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: del 8 de septiembre de 2025 al 19 de junio de 2026. En segundo de Bachillerato, la finalización efectiva se ajusta a la convocatoria de la PAU. Los segundos cursos de FP Básico, Medio y Superior finalizan el 15 de junio de 2026.

Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Carnaval: del 16 al 18 de febrero de 2026. Semana Santa: del 30 de marzo al 6 de abril de 2026. No lectivos adicionales: 31 de octubre (Día do Ensino) y 3 de noviembre (traslado del día de Todos los Santos), además de festivos nacionales y locales.

¿Cómo se organiza La Rioja?

Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP en centros sostenidos con fondos públicos: del 9 de septiembre de 2025 al 22 de junio de 2026. Adultos empieza el 15 de septiembre. EOI, enseñanzas deportivas de régimen especial y FP a distancia, el 29 de septiembre.

Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 30 de marzo al 6 de abril de 2026. No lectivos: 27 de febrero de 2026 (Día de la Comunidad Educativa), 8 de junio de 2026 y 9 de junio de 2026 (Día de La Rioja).

¿Qué fija Madrid?

Las clases comienzan el 8 de septiembre de 2025. ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Conservatorios, Escuelas Oficiales de Idiomas y Arte inician el 9 de septiembre. Enseñanzas Artísticas Superiores empiezan el 10 de septiembre, Educación de Personas Adultas el 18 de septiembre y Artes Plásticas y Diseño el 19 de septiembre. Fin general: 19 de junio de 2026. Escuelas Infantiles y Casas de Niños terminan el 31 de julio de 2026; la EOI, el 25 de junio de 2026.

Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 27 de marzo al 6 de abril de 2026. No lectivos oficiales: 13 de octubre y 3 de noviembre de 2025; 7 de enero, 27 de marzo y 6 de abril de 2026. En Madrid capital se suman 10 de noviembre (La Almudena) y 15 de mayo (San Isidro).

¿Qué ocurre en Melilla?

Infantil, Primaria, ESO, FP Básica y Bachillerato comienzan el 9 de septiembre de 2025. FP de Grado Medio y Superior y Escuela de Arte, el 15 de septiembre. EOI, Conservatorio y Educación de Personas Adultas, el 24 de septiembre. El alumnado finaliza el 19 de junio de 2026 y las tareas administrativas se extienden hasta el 30 de junio de 2026.

Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026. Festivos: 17 de septiembre (Día de Melilla), final del Ramadán (previsto para el 20 de marzo) y Eid al-Adha (26 de mayo).

¿Cuándo empieza Murcia?

Inicio: 8 de septiembre de 2025 en Infantil, Primaria y Educación Especial; 11 de septiembre en ESO, Bachillerato y Educación de Personas Adultas; 15 de septiembre en FP. Fin: 22 de junio de 2026 para Infantil, Primaria, ESO y 1.º de Bachillerato. El primer ciclo de Infantil se prolonga hasta el 15 de julio de 2026.

Navidad: del 24 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, ambos inclusive. Semana Santa: del 30 de marzo al 6 de abril de 2026. No lectivos adicionales: 23 de diciembre de 2025 y 8 de junio de 2026.

¿Cómo queda Navarra?

Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato comienzan entre el 5 y el 9 de septiembre de 2025. FP de Grado Básico, entre el 5 y el 9 de septiembre; Grado Medio, el 9 de septiembre; Grado Superior, el 11 de septiembre. El curso finaliza entre el 17 y el 19 de junio de 2026 para Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato, FP y Artes Plásticas.

La EOI concluye entre el 19 y el 20 de mayo; las enseñanzas de personas adultas, el 30 de junio de 2026. Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 2 al 12 de abril de 2026. Día no lectivo oficial: 3 de diciembre (Día de Navarra).

¿Qué exige el País Vasco?

Inicio oficial entre el 3 y el 5 de septiembre de 2025, según enseñanza. Final máximo, el 19 de junio de 2026. 1.º de Bachillerato termina clases el 29 de mayo de 2026 y 2.º de Bachillerato, el 15 de mayo. Se deberán impartir, al menos, 175 días lectivos; un mínimo de 160 días serán de clase efectiva en Bachillerato y Formación Profesional.

Navidad: del 24 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. Semana Santa: del 2 al 6 de abril de 2026.

¿Cómo organizar puentes y vacaciones escolares sin liarte?

Con tantos matices por niveles y comunidades, lo sensato es armarse de calendario y subrayador. La buena noticia es que con cuatro pasos claros te haces un plan robusto y, por tanto, compatible con trabajo, campamentos y abuelos voluntarios.

Localiza tu comunidad y tu nivel educativo (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP) y apunta las fechas de inicio y fin exactas. Añade los festivos nacionales de la tabla y, si tu comunidad los traslada, respétalo tal cual. Incorpora los días no lectivos autonómicos (carnavales, días de la enseñanza, jornadas del docente o similares) y los festivos locales de tu municipio. Reserva las vacaciones de Navidad y de Semana Santa indicadas para tu comunidad en 2025 y 2026. Si hay diferencias por curso (como segundo de Bachillerato o enseñanzas de régimen especial), márcalas aparte para no mezclar periodos. Comprueba los posibles días de libre disposición del centro y las jornadas reducidas cuando proceda. Revisa puentes potenciales (por ejemplo, 7 de enero o traslados de festivos) para cuadrar logística familiar.

Con este método, tu calendario escolar 2025-26 queda listo y sin sorpresas de última hora. Y, además, te ahorras el clásico sprint de última hora para pedir días en el trabajo.