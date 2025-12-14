El truco doméstico que permite a los hogares con calefacción ahorrar hasta 120 euros

Apagar o bajar la calefacción en ausencias cortas puede ahorrar entre un 8% y un 15% anual, según datos de estudios de eficiencia energética. Y, con un gasto medio que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ronda los 640 euros al año, el ahorro puede ir de 50 a 120 euros.

En La Tarde en la Cope se planteó la típica duda del invierno: con calefacción de gas, ¿es mejor dejarla al mínimo todo el día o encenderla y apagarla según el frío? Jorge Morales lo resumió sin rodeos: incluso si bajas cinco minutos a comprar el pan, merece la pena apagarla.

Apagar la calefacción al salir de casa unos minutos también reduce el consumo

Los sistemas de calefacción consumen más cuanto más tiempo están encendidos, ya sean radiadores de gas, bombas de calor o emisores eléctricos. No existe un momento en el que mantenerlos funcionando sea gratis: siempre gastan.

Además, en viviendas con un aislamiento medio, el calor se pierde relativamente rápido. Por tanto, mantener la calefacción encendida mientras no hay nadie, con la idea de «no perder el calor», suele no compensar. En consecuencia, divulgadores y técnicos de eficiencia energética, como los del IDAE, recomiendan no mantenerla funcionando si la casa está vacía.

Si quieres aplicar el consejo sin complicarte (y sin volverte loco), prueba con estas ideas:

Apaga o baja la calefacción si sales un rato.

Si te vas el fin de semana, déjala apagada.

Ajusta por habitaciones según los horarios reales.

Apóyate en un termostato para programar mejor.

En consecuencia, la clave es simple: evitar calentar una casa vacía. Vamos, que no hace falta calentar por calentar.

Datos de ahorro anual y gasto medio en calefacción para hogares

Los estudios de eficiencia energética apuntan a un ahorro de entre un 8% y un 15% anual por apagar la calefacción en ausencias cortas y moderadas. Incluso puede llegar hasta un 20% si, además, se bajan 1 o 2 grados la temperatura media cuando está en uso.

Para situar las cifras, este es el resumen de gasto y ahorro:

Dato Cifra Ahorro anual por apagar en ausencias cortas y moderadas Entre un 8% y un 15% Ahorro anual si además se baja 1-2 grados la temperatura media Hasta un 20% Gasto medio anual en calefacción en un hogar (OCU) Alrededor de 640 euros Estimación anual con calefacción de gas natural Entre 760 y 928 euros Ahorro aproximado que puede suponer el hábito De 50 a 120 euros

De hecho, si los hogares gastan entre 640 y 900 euros al año en calefacción, el cambio se puede notar con el paso de los meses.

Termostatos, control por habitaciones y el mito del gas al encender

Morales explicó que en su casa controla 6 termostatos desde el móvil, porque cada habitación tiene una temperatura diferente. Sabiendo cuándo su hija está en casa y cuándo no, ajusta para que su habitación no esté fría, sin calentar el resto de la vivienda de más.

Eso sí, también avisa: no es necesario tener seis termostatos inteligentes. Simplemente puede ser una buena inversión comprar uno.

Sobre el gas, desmonta una frase repetida: «Si la apago, luego gastará más para recuperar la temperatura». La idea es que, en la mayoría de viviendas, la caldera solo trabaja fuerte al llegar a la temperatura programada; si se deja encendida cuando no hay nadie, consume de forma constante para mantenerla, y eso suele salir más caro.

¿Y las bombas de calor? También consumen menos si se apagan en ausencias cortas y recuperan la temperatura rápido.