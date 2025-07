CaixaBank pone a la venta pisos desde 20.000 euros para entrar a vivir en Andalucía

Si alguna vez has soñado con ser propietario de un piso sin tener que vaciar la cuenta corriente, es posible que CaixaBank tenga la solución. La entidad ha lanzado Facilitea Casa, un portal digital donde se pueden encontrar más de 40.000 viviendas en venta o alquiler en toda España. En especial, en Andalucía ya están disponibles propiedades desde tan solo 20.000 euros, y algunas superan el millón, así que hay para todos los gustos y presupuestos.

¿Qué es Facilitea Casa?

Facilitea Casa es una plataforma online que permite a inmobiliarias de toda España gestionar y publicar sus propiedades. No obstante, CaixaBank no será la encargada de comercializar los inmuebles, sino que proporcionará financiación hipotecaria y asesoramiento tanto a clientes como a no clientes del banco. Además, la entidad ofrece otros servicios relacionados con el hogar, como seguros y préstamos para reformas.

La plataforma, que se espera que crezca significativamente, cuenta con un catálogo que incluye propiedades de Building Center, la filial inmobiliaria de CaixaBank. Actualmente, ya hay más de 1.100 inmobiliarias colaborando y la intención es duplicar el número de viviendas disponibles para finales de 2025.

¿Cómo funciona Facilitea Casa?

En lugar de actuar como intermediario, Facilitea Casa actúa como un escaparate digital donde solo los profesionales registrados pueden publicar y gestionar las propiedades. Los particulares interesados en vender o alquilar sus viviendas deberán hacerlo a través de estos agentes, lo que permite asegurar que todas las ofertas sean de confianza.

Además de las hipotecas, CaixaBank ofrece productos y servicios adicionales relacionados con el hogar, como seguros, alarmas y financiación para reformas. La plataforma está diseñada para hacer todo el proceso más fácil, accesible y seguro tanto para compradores como para inmobiliarias.

Si te interesa invertir en Andalucía, Facilitea Casa tiene una amplia oferta. Desde pisos en Jaén, Córdoba y Sevilla hasta propiedades en Málaga, Granada y Almería. Los precios varían mucho dependiendo de la ubicación, pero ya puedes encontrar viviendas a partir de los 20.000 euros, una cifra atractiva si estás buscando una inversión asequible. Para filtrar por provincia y encontrar lo que más te interese, solo hay que usar el buscador de la página.

Más que solo viviendas: productos y servicios vinculados al hogar

La plataforma no solo se limita a ofrecer viviendas. Además de las hipotecas, CaixaBank también proporcionará productos adicionales para facilitar la vida de sus clientes. Entre ellos se incluyen seguros, alarmas, préstamos para reformas, y otros servicios relacionados con el hogar.

En resumen, Facilitea Casa se presenta como un espacio integral que conecta a inmobiliarias profesionales con posibles compradores, todo bajo el respaldo de la sólida red de clientes de CaixaBank. La entidad promete seguir evolucionando y mejorando la plataforma, añadiendo nuevos servicios que ofrezcan más valor tanto a los clientes como a los profesionales del sector inmobiliario.

¿Qué puede ofrecer CaixaBank a los compradores?

Hipotecas y financiación competitiva: Opciones de financiación para facilitar la compra.

Asesoramiento: Ayuda para tomar las mejores decisiones sobre la compra o alquiler de propiedades.

Productos vinculados al hogar: Seguros, alarmas y financiación de reformas.

Si estás buscando vivienda o servicios relacionados, Facilitea Casa es una opción que puede facilitarte el camino, siempre con la confianza y seguridad que aporta una entidad como CaixaBank.