Bajas médicas bajo la lupa: el plan para que la inspección actúe antes y con más intensidad

Pedir una baja médica nunca es el plan de nadie, pero a veces el cuerpo manda y toca parar. Lo que no suele verse desde fuera es el coste y el lío de gestión que hay detrás, entre partes, revisiones y papeleo. Ahora, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pone el foco en un perfil muy concreto: quienes enlazan dos o más bajas en un mismo año.

Su informe sobre Incapacidad Temporal (IT) advierte de un gasto anual que ya llega a 16.500 millones de euros. Y señala que la “reiteración” ha crecido con fuerza: del 23% en 2017 al 31,8% en 2024. La idea de fondo es cambiar el control: menos esperar a ver si la baja se alarga y más vigilar la frecuencia desde el minuto uno.

¿Qué dice el informe de la AIReF sobre el aumento de las bajas temporales?

La AIReF ha presentado un estudio exhaustivo sobre la Incapacidad Temporal (IT), es decir, la baja laboral por motivos de salud. En ese análisis, alerta de un crecimiento del gasto que sitúa en 16.500 millones de euros al año, una cifra que, dicho en plata, no es precisamente calderilla para las cuentas públicas.

Dentro del Resumen Ejecutivo, el organismo introduce en la página 11 un concepto que sirve de hilo conductor para entender su preocupación: la «reiteración». Con esa etiqueta, la AIReF apunta a los casos en los que un mismo trabajador inicia más de un proceso de baja dentro del mismo año. Antes de entrar al detalle, este es el mapa básico de cifras y referencias que sostiene su diagnóstico:

Punto clave del informe Dato exacto Dónde aparece Proporción de beneficiarios con más de una baja al año Del 23% (2017) al 31,8% (2024) Página 11 Recomendación de control intensivo en segundas bajas Activar control en el “segundo proceso” o sucesivos dentro del año Página 132 Propuesta de «sistema de alertas tempranas» Priorizar intervención desde el primer día de la segunda baja Página 134 Efecto de haber tenido baja el año anterior Aumenta un 250% la probabilidad de solicitar otra Se menciona como resultado del análisis econométrico Efecto de cobrar el 100% del sueldo con complementos Probabilidad de segunda baja un 18% superior Página 84

Con estas piezas, la AIReF viene a decir que el problema no se explica solo por bajas largas, sino por patrones repetidos. Y por eso insiste en mirar no solo cuánto dura una IT, sino cuántas veces se inicia en un año natural.

¿A quién quiere vigilar el INSS según la recomendación más dura?

Aquí el mensaje es bastante directo: la AIReF pide un control más intensivo cuando un trabajador abre una segunda baja (o más) en el mismo año. No habla de “por si acaso”, sino de convertir esa repetición en un criterio de seguimiento específico.

De hecho, en la página 132 del documento lanza la recomendación literal al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): «diseñar protocolos de control más intensivos para aquellos trabajadores que inicien un segundo proceso de IT o sucesivos dentro de un mismo año natural». Traducido a lo cotidiano: si ya llevas una baja y vuelve a aparecer otra en el mismo año, la lupa podría acercarse.

La clave es que la “reiteración” ya no se trataría como una anécdota, sino como un factor central del gasto, porque ese grupo de beneficiarios crece del 23% en 2017 al 31,8% en 2024. Y cuando un porcentaje así sube, la administración suele reaccionar con más controles, no con menos.

¿Qué son las «alertas tempranas» y por qué entrarían en juego desde el primer día?

La AIReF no se queda solo en pedir vigilancia “en general”, sino que propone un cambio práctico en la inspección médica. En la página 134 defiende crear un «sistema de alertas tempranas», con una idea clara: no esperar a que la baja se convierta en larga duración para intervenir.

Según esa propuesta, la inspección médica podría actuar de forma prioritaria desde el primer día de la segunda baja, basándose en el historial del trabajador. Es decir, el criterio ya no sería únicamente “cuánto lleva de baja”, sino “cuántas bajas lleva este año”.

El informe también apoya esta línea con un resultado de su análisis econométrico (un análisis estadístico que estima probabilidades con datos): haber tenido una baja el año anterior aumenta en un 250% la probabilidad de solicitar una nueva. Por eso, la AIReF considera esencial detectar estos patrones de forma automática mediante algoritmos y herramientas de inteligencia artificial, que, para entendernos, son sistemas que identifican repeticiones y activan avisos sin depender de que alguien lo revise a mano.

¿Influye el convenio colectivo si te pagan el 100% estando de baja?

Sí, y el informe lo vincula de forma explícita con la frecuencia de las bajas. La AIReF apunta a que las condiciones de los convenios colectivos pueden estar relacionadas con la probabilidad de encadenar procesos.

En la página 84, el organismo señala que los trabajadores que tienen cubierto el 100% de su sueldo mediante complementos empresariales presentan una probabilidad de iniciar una segunda baja en el mismo año un 18% superior a quienes ven mermados sus ingresos durante la enfermedad. Dicho de forma sencilla: si durante la IT no pierdes dinero porque la empresa complementa el salario, la estadística del informe dice que hay más probabilidad de repetir baja ese mismo año.

Esto no se plantea como un “culpable único”, sino como una pieza más del puzle que explicaría por qué la “reiteración” (del 23% en 2017 al 31,8% en 2024) pesa tanto en un gasto total que ya llega a 16.500 millones de euros anuales.

Qué puedes hacer si encadenas dos bajas en el mismo año

Si te ves en esta situación, conviene asumir una realidad práctica: según la AIReF, el sistema podría orientarse a controlar antes y con más intensidad a quien inicia un segundo proceso de IT dentro del mismo año natural (página 132), incluso con «alertas tempranas» desde el primer día de esa segunda baja (página 134). Vamos, que si repites, es más probable que te miren el expediente con más atención. Con eso en mente, estos pasos ayudan a moverte con más claridad dentro del escenario que dibuja el informe:

Ten presente que una segunda IT en el mismo año puede activar controles más intensivos, según la recomendación de la AIReF al INSS (página 132). Si se habla de «alertas tempranas», cuenta con que la revisión podría adelantarse al inicio de la segunda baja, no solo si se alarga (página 134). Identifica si tu convenio colectivo incluye complementos empresariales que cubran el 100% del sueldo, porque el informe vincula ese caso con un 18% más de probabilidad de iniciar otra baja en el año (página 84). Revisa tu historial reciente: el análisis econométrico citado por la AIReF señala que haber estado de baja el año anterior aumenta en un 250% la probabilidad de pedir otra, y ese patrón es justo el que quieren detectar automáticamente. Si te preocupa el enfoque “proactivo” que propone la AIReF, ten claro el marco: el objetivo declarado es pasar de un control pasivo por duración a uno por frecuencia para proteger la sostenibilidad del sistema sin comprometer la protección de la salud.

En el fondo, el cambio que plantea la AIReF es bastante fácil de resumir: si el gasto de la IT ya ronda los 16.500 millones de euros al año y la “reiteración” sube del 23% al 31,8% entre 2017 y 2024, la administración va a intentar anticiparse. Y cuando la anticipación se traduce en protocolos, alertas y algoritmos, lo más sensato es saber que la segunda baja del año podría venir con más preguntas que la primera.