Aviso del Banco de España: cuidado con pagar el alquiler por transferencia bancaria

Pagar el alquiler parece sencillo: haces una transferencia y listo. Pero cuando el dinero se va y no vuelve, la cosa cambia. En España, alrededor del 25% de los hogares vive de alquiler, con especial presión en Barcelona y Madrid, donde entrar a una vivienda en propiedad se complica. Para muchos inquilinos, el alquiler mensual supone más de un tercio de los ingresos, así que cualquier error duele, y mucho.

Por eso, el Banco de España ha lanzado un aviso claro: mejor no usar la transferencia bancaria como método habitual de pago del alquiler. El motivo no es menor: la transferencia es irrevocable; una vez autorizada y ejecutada, solo se revierte si el beneficiario devuelve el dinero voluntariamente o si hay una orden judicial.

¿Qué está avisando exactamente el Banco de España?

La recomendación es directa: evitar la transferencia bancaria como medio usual para pagar el alquiler. El porqué es técnico pero fácil de entender. La transferencia es irrevocable, es decir, una vez sale de tu cuenta y se ejecuta, no puedes cancelarla por tu cuenta. Para recuperarla, o el destinatario, la devuelve de forma voluntaria, o un juez lo ordena. No hay más atajos.

Esto, llevado al terreno práctico, implica que un error o un engaño se puede convertir en un agujero en tus finanzas. Si el dinero cae en manos equivocadas, el margen de reacción es mínimo y la solución depende de terceros. Y ya sabemos que los trámites, cuando tocan dinero, no van precisamente a velocidad de crucero.

¿Por qué te afecta si vives de alquiler?

Porque el alquiler es la única alternativa para millones de personas y, en muchos casos, ya supone un esfuerzo notable. Con un 25% de hogares viviendo en régimen de alquiler y los precios más altos concentrados en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, cada pago mensual cuenta.

Además, en el contexto económico actual, el alquiler representa para muchas familias más de un tercio de sus ingresos. Por lo tanto, escoger un método de pago con más control y posibilidad de reacción no es un capricho, es pura prudencia.

¿Cómo operan las estafas detectadas en los anuncios de alquiler?

Las autoridades han detectado un aumento de estafas conectadas con las transferencias. La mecánica es conocida: anuncios muy atractivos en portales inmobiliarios como Fotocasa o Idealista, pisos a precios bajos y promesas que suenan demasiado bien para ser verdad.

Cuando el interesado contacta, el supuesto arrendador suele decir que está en el extranjero y pide una transferencia como reserva del inmueble. Una vez recibe el dinero, desaparece. Resultado: sin vivienda y sin fondos. Y con una transferencia de por medio, recuperar el dinero no es precisamente fácil.

¿Qué medio de pago conviene para el alquiler?

El propio Banco de España sugiere explorar alternativas. La domiciliación bancaria permite el pago automático cada mes desde la cuenta del inquilino a la del arrendador, ofrece un control y registro claros del pago mensual y, además, existe la opción de devolver el recibo. Por otro lado, el uso de plataformas de pago seguras como PayPal añade capas de protección: reclamaciones, posibilidad de bloquear o revertir pagos en casos específicos de estafa demostrada y un historial transparente de transacciones.

A continuación, un resumen de lo que importa de cada vía, para que compares de un vistazo y no te la juegues con el método menos adecuado.

Medio de pago Punto clave ¿Se puede revertir? Transferencia bancaria Es un medio irrevocable una vez autorizada y ejecutada Solo si el beneficiario devuelve el dinero voluntariamente o con orden judicial Domiciliación bancaria Pago automático mensual, con control y registro claro del pago Sí, existe la opción de devolver el recibo Plataformas seguras (PayPal) Protección contra fraudes mediante reclamaciones y registro transparente Posibilidad de bloquear o revertir pagos en casos específicos de estafa demostrada

En consecuencia, si buscas margen de maniobra, la domiciliación y las plataformas seguras te dan más herramientas. La transferencia, en cambio, te deja con pocas salidas si algo sale torcido.

Pasos para no caer en el timo del alquiler

Si estás buscando piso o acabas de firmar, conviene tener un guion claro. Aquí van las acciones esenciales que marcan la diferencia desde el primer minuto.

No pagues nada por adelantado sin haber visto el piso ni haber conocido a la persona previamente. Desconfía de las gangas sospechosas: el precio bajo suele tener truco. Evita la transferencia bancaria como método habitual de pago del alquiler. Prioriza alternativas con más control: domiciliación bancaria o plataformas seguras como PayPal.

Con estas pautas, reduces mucho el riesgo. Por consiguiente, si un anuncio te pide una transferencia “para reservar” antes de ver el piso, mejor frena: en alquiler, lo prudente es primero ver, luego pagar y, a ser posible, con un método que te permita reaccionar.