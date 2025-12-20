Aviso a los pensionistas que juegan a la Lotería de Navidad: así puede influir un premio en su pensión

Algunas prestaciones están condicionadas por un límite de ingresos, por lo que un premio de la Lotería de Navidad puede obligar a revisar la pensión o la ayuda que se está cobrando.

La Lotería de Navidad reparte premios que alcanzan los 400.000 euros por décimo. Muchos jubilados participan cada año, pero surge la duda: ¿cómo afecta el premio a la pensión o al subsidio?

Cómo afecta un premio de la Lotería de Navidad a la pensión contributiva mínima

Desde Legálitas Abogados explican que las pensiones contributivas, como las de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, no se reducen por ganar la lotería. El derecho a la pensión contributiva se mantiene aunque se reciba un premio elevado.

El matiz aparece cuando el pensionista cobra el complemento a mínimos. Este suplemento se concede para que la pensión alcance la cuantía mínima fijada por ley y solo se mantiene si no se supera un determinado límite de ingresos de trabajo, capital, actividades económicas o ganancias patrimoniales.

Un premio de la Lotería de Navidad se considera una ganancia patrimonial. Si al sumarlo al resto de ingresos se rebasa el límite legal, el complemento a mínimos puede perderse, aunque la pensión contributiva siga pagándose con normalidad.

Por eso se recomienda comunicar el premio al organismo que gestiona la pensión, utilizando los canales habituales de la administración, ya sea en oficina o por vía telemática. Más vale prevenir que curar y evitar problemas posteriores.

Para verlo de forma clara, puede ayudar este resumen básico:

Tipo de pensión o ayuda Efecto del premio de la Lotería de Navidad Pensión contributiva sin complemento mínimo No cambia el cobro de la pensión contributiva Pensión contributiva con complemento mínimo Puede hacer perder el complemento por ingresos Ayudas ligadas al nivel de ingresos Puede suspender o extinguir la ayuda concedida

Qué ocurre con las pensiones no contributivas y ayudas como el Ingreso Mínimo Vital

También se ven afectadas las prestaciones no contributivas, como el Ingreso Mínimo Vital, la pensión no contributiva de jubilación o viudedad y determinados subsidios por desempleo. En estos casos, la ayuda está directamente ligada a la falta de recursos.

Para conceder y mantener estas prestaciones suele exigirse una declaración de rentas que acredite que no se supera un tope económico. Si entra en juego un premio relevante de la Lotería de Navidad, puede suceder que, al sumarlo al resto de ingresos, se deje de cumplir el requisito de carencia de rentas exigido para seguir cobrándolas.

En ese caso, la administración competente puede suspender la ayuda o incluso extinguirla cuando el premio hace que desaparezca la situación de necesidad que justificaba la prestación. Además, el premio debe notificarse a la administración en el plazo correspondiente.

Pasos básicos para comunicar el premio de la lotería y evitar problemas con la administración

Ante la duda, la opción más prudente es informar siempre del premio cuando se cobra una pensión con complemento a mínimos o una ayuda ligada al nivel de ingresos. De este modo, la administración puede revisar el expediente y confirmar si se mantiene o no el derecho a la prestación.

De forma general, pueden tenerse en cuenta estas ideas clave si toca un premio de la Lotería de Navidad mientras se cobra una pensión o ayuda:

Identificar qué tipo de prestación se recibe, comunicar el premio al organismo responsable, comprobar si existe límite de ingresos y guardar los justificantes de la gestión realizada.

Posteriormente, el organismo competente estudiará el nuevo nivel de ingresos y decidirá si es necesario ajustar el complemento a mínimos o la ayuda no contributiva.