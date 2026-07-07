Así será el primer túnel marítimo del mundo de 1.700 metros que permitirá a barcos de gran tamaño atravesar una montaña

El Stad Ship Tunnel permitirá a barcos de gran tamaño atravesar la península de Stad por el interior y esquivar uno de los tramos marítimos más peligrosos del país. Las obras comenzarán a principios de 2027 tras la adjudicación del contrato a AF Gruppen.

Noruega ha dado el paso definitivo para levantar el primer túnel marítimo a gran escala del mundo, una infraestructura pensada para que ferris, buques de carga y barcos de pasajeros eviten el mar de Stadhavet, en la costa occidental del país. La Administración Costera Noruega ha adjudicado el contrato de diseño y construcción a AF Gruppen, con firma prevista para agosto, y el inicio de los trabajos está previsto para comienzos de 2027.

El túnel marítimo de Stad tendrá 1.700 metros excavados bajo la montaña

El proyecto se construirá en la península de Stad, entre Kjødepollen, en Vanylvsfjorden, y Moldefjorden, cerca de Selje. La galería tendrá 1.700 metros excavados en roca y alcanzará los 2.200 metros si se incluyen las estructuras de acceso y guiado en las bocas del túnel.

Sus dimensiones explican la magnitud de la obra: 50 metros de altura total, 36 metros de anchura y 33 metros libres desde la superficie del mar hasta el techo. Estas medidas permitirán el paso de barcos del tamaño de los que operan en las rutas costeras Hurtigruten y Kystruten, según los datos de Kystverket.

La infraestructura busca mejorar la seguridad en Stadhavet, considerado por las autoridades noruegas como el tramo marítimo más expuesto y peligroso de la costa del país. Al no contar con la protección natural de islas exteriores, esta zona del Atlántico registra temporales frecuentes, con condiciones que obligan a muchos barcos a esperar durante horas o incluso días antes de poder continuar viaje.

La obra permitirá reducir riesgos, retrasos y emisiones en la costa noruega

El túnel de Stad no se plantea como una obra turística, aunque su impacto visual y técnico pueda convertirlo en un nuevo atractivo internacional. Su principal utilidad será garantizar una ruta más segura y previsible para el transporte marítimo, especialmente para los sectores pesquero, comercial y de pasajeros.

Kystverket calcula que será necesario retirar unos 3 millones de metros cúbicos de roca, equivalentes a unos 5,4 millones de metros cúbicos de material volado o cerca de 750.000 cargas de camión. La excavación se hará mediante métodos convencionales de perforación y voladura.

El proyecto también incluye defensas interiores, instalaciones técnicas, trabajos de dragado y nuevas zonas comerciales junto a los portales. Parte del material extraído podrá utilizarse para desarrollar áreas industriales locales, según recoge la planificación oficial.

Para las navieras, el cambio más importante será la posibilidad de evitar esperas por mal tiempo. Esto puede mejorar los tiempos de entrega, la regularidad de las rutas y el consumo de combustible, al reducir maniobras y paradas con motores encendidos.

El Parlamento noruego aprueba un nuevo presupuesto tras años de retrasos

El proyecto llevaba años acumulando informes, revisiones y aplazamientos por el aumento de los costes. El desbloqueo llegó el 19 de junio, cuando el Parlamento noruego aprobó un nuevo marco presupuestario P85 de 8.588 millones de coronas noruegas, unos 760 millones de euros tomando como referencia el tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo el 1 de julio.

El contrato principal adjudicado a AF Gruppen está valorado en unos 5.600 millones de coronas noruegas, sin IVA, y cubre tanto el diseño detallado como la construcción. Antes del arranque de las grandes obras se abrirá una fase de colaboración, con trabajos previos como oficinas de obra, alojamientos, carreteras temporales, canalizaciones de agua y demoliciones necesarias en la zona.

Si se mantiene el calendario oficial, la construcción durará alrededor de cinco años. Con ello, Noruega espera abrir una nueva etapa en la ingeniería marítima y ofrecer una alternativa segura para navegar por uno de los puntos más complicados del Atlántico norte.