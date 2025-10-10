Amazon lanza su mayor oferta de empleo del año para trabajar en almacenes en Black Friday y Navidad

La compañía refuerza sus centros logísticos con vacantes sin experiencia y contratación progresiva entre octubre y noviembre. Hay oportunidades en varias comunidades y en la zona centro.

Cada año, el Black Friday y la Navidad elevan la demanda del comercio electrónico. Para afrontar el pico, Amazon lanza una macrooferta con 8000 puestos en sus centros logísticos. Buscan mozos de almacén, carretilleros, preparadores de pedidos y personal de reparto, con formación inicial y opciones de estabilidad si el rendimiento acompaña.

Quién puede solicitar los 8000 empleos de Amazon y en qué centros logísticos

No piden experiencia previa: se valora, pero no es imprescindible. ¿Buscas un empleo compatible con otras obligaciones? Estas vacantes están pensadas para reforzar la campaña y permiten incorporaciones rápidas.

Las oportunidades se reparten por Cataluña, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, además de la zona centro, con foco en Zaragoza, Illescas, Dos Hermanas, Onda, El Prat y Meco.

A continuación, un resumen de ubicaciones clave y perfiles habituales:

Comunidad/Zona Centro logístico Puestos habituales Aragón Zaragoza Almacén, carretilla, pedidos, reparto Castilla-La Mancha Illescas Almacén, carretilla, pedidos, reparto Andalucía Dos Hermanas Almacén, carretilla, pedidos, reparto Comunidad Valenciana Onda Almacén, carretilla, pedidos, reparto Cataluña El Prat Almacén, carretilla, pedidos, reparto Zona centro Meco Almacén, carretilla, pedidos, reparto

También pueden abrirse plazas en otros centros de la red según necesidades, por lo que conviene revisar las ofertas con frecuencia.

Fechas de contratación para Black Friday y Navidad y cuándo empieza todo

La contratación será progresiva durante octubre y noviembre, con el objetivo de cubrir los picos que arrancan en el Black Friday y se extienden hasta Reyes. Esto quiere decir incorporaciones escalonadas y enfocadas a las semanas de mayor demanda.

Si te interesa trabajar en tu comunidad, no esperes a última hora: las vacantes se van publicando y cerrando a medida que se cubren. Así, sin rodeos.

Cómo enviar la solicitud paso a paso, requisitos y documentación necesaria

La candidatura se presenta online desde Amazon Jobs. Por otro lado, también se gestionan procesos a través de agencias colaboradoras como Manpower o Adecco.

El procedimiento es sencillo: crear perfil, completar el formulario y adjuntar el currículum actualizado. En muchos casos, la entrevista se realiza de forma telemática y la respuesta llega con rapidez. ¿Te interesa un proceso ágil y claro? Este encaja.

Requisitos básicos para poder optar a estos puestos de trabajo en Amazon:

Ser mayor de edad.

Tener permiso de trabajo en España.

Disponibilidad para turnos variables.

¿Prefieres jornada completa o parcial? Hay turnos de mañana, tarde o noche y rotativos, en función de cada centro.

Salarios, turnos, beneficios y posibilidades de pasar a plantilla fija

En campañas anteriores, el salario base se movía entre 9 y 13 euros la hora, con pluses por nocturnidad o fines de semana. Las condiciones exactas dependen del contrato, del turno y del centro logístico asignado.

Los nuevos empleados reciben formación básica al empezar. Además, la compañía ofrece seguro médico, descuentos en la plataforma y opciones de promoción interna. De hecho, parte del personal temporal puede integrarse en la plantilla fija si su desempeño resulta positivo durante la campaña.

Por lo tanto, se trata de una oportunidad clara para ganar experiencia en logística y sumar ingresos en la recta final del año. ¿Te encaja el plan? Entonces, toca preparar el CV y enviar la solicitud.