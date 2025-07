Así es el patinete eléctrico que triunfa en ventas este verano en AliExpress: cuesta menos que unas zapatillas

Seguro que más de una vez te has sorprendido mirando con envidia sana al patinete que pasa zumbando mientras tú esperas al bus. Pues bien, esas miradas furtivas tienen culpable: el iScooter i9, un modelo que ha puesto patas arriba las ventas en AliExpress. Con un precio que arranca en 147,70 euros y un cuponcito tentador de 20 euros, la tentación cuesta menos que llenar el depósito del coche.

Además, su tamaño compacto promete que no hará falta jugar al Tetris para guardarlo en casa. Y, por si fuera poco, incluye una app móvil para presumir de tecnología mientras controlas la batería. En definitiva, un juguete urbano que se ha colado en la lista de “imprescindibles” de este verano.

¿Qué hace tan popular al iScooter i9 este verano?

Cuando un patinete triunfa no es solo por el precio; el i9 viene con argumentos sólidos bajo el manillar. Para que no pierdas detalle, aquí va lo esencial:

Motor de 350 W que permite subir cuestas sin bufidos.

Autonomía de 22 a 30 km según el terreno y tu peso.

Velocidad punta de 25 km/h, el límite legal en la mayoría de ciudades españolas.

Ruedas de 8,5 pulgadas que sortearán baches sin dramas.

Capacidad de carga de hasta 120 kg, ideal para quienes se niegan a dejar el bolso en casa.

En pocas palabras, ofrece la combinación justa de potencia y practicidad para moverse sin sudar la camiseta y, lo más importante, sin vaciar la cuenta corriente.

Especificaciones técnicas

Antes de lanzarte a comprar, conviene revisar las cifras con lupa. El iScooter i9 presume de los números que ves a continuación:

Característica Dato exacto Dimensiones plegado 106 × 48 cm Batería 36 V – 7,5 Ah Sistema de gestión (BMS) Monitoriza carga/descarga y temperatura Frenado Sistema dual (mayor seguridad) App iScooter Control de luces, modo y recorrido

Estos datos confirman que no hablamos de un simple juguete, sino de un vehículo urbano con protecciones electrónicas (BMS) que alargan la vida de la batería y evitan sustos en pleno trayecto.

Cómo conseguir este patinete eléctrico por apenas 127,70 euros

El precio oficial en AliExpress marca 147,70 euros, pero si introduces el cupón ES20 la cifra se queda en unos amables 127,70 euros. Sí, has leído bien: por el coste de un par de cenas puedes estrenar transporte personal.

No olvides que los cupones vuelan tan rápido como el patinete; si te lo piensas demasiado, luego no digas que no te avisamos. Y, por cierto, si prefieres algo aún más potente, los modelos iScooter iX7Pro o iScooter i10pro están a un clic, aunque ya suben un peldaño en precio.

Por mucha diversión que prometa, un patinete sigue siendo un vehículo y, como tal, exige cabeza. Circula siempre por las zonas habilitadas y respeta los 25 km/h: tu bolsillo y los peatones lo agradecerán.

Además, lleva casco, mantén la presión correcta en las ruedas y revisa la batería antes de salir; quedarse tirado a medio trayecto no tiene ni pizca de gracia. Finalmente, adapta tu velocidad al entorno y recuerda que la prioridad la llevan quienes van a pie: con un poco de civismo, todos llegaremos a casa sin historias que lamentar.