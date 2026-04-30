Arqueólogos localizan al fin Puerto Hambre, la colonia española condenada al fracaso que estuvo perdida durante siglos

Un grupo de investigadores chilenos ha anunciado el descubrimiento de la ubicación exacta de Rey Don Felipe, más tarde conocido como Puerto Hambre, en el Estrecho de Magallanes. La pista decisiva fue una moneda de plata recuperada en el mismo lugar donde habría sido colocada originalmente.

La colonia fue fundada en 1584 por orden del rey Felipe II de España para controlar este paso entre los océanos Pacífico y Atlántico. Sin embargo, tres años después, el asentamiento fue encontrado abandonado y con sus colonos muertos, lo que terminó dando origen al nombre de Puerto del Hambre.

La moneda hallada in situ confirma el lugar ceremonial de Rey Don Felipe

El hallazgo más importante fue un real de a ocho, también conocido como “pieza de ocho”, una moneda de plata usada en el Imperio español. Según los investigadores, su valor no está solo en su antigüedad, de más de 400 años, sino en que fue encontrada in situ, es decir, en el punto exacto donde fue colocada.

¿Y por qué importa tanto una sola moneda? Porque los relatos históricos describían que una pieza de este tipo formaba parte de un ritual de fundación. Dicho rápido: no era una moneda cualquiera.

Francisco Garrido, arqueólogo del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, explicó que al principio detectaron una señal muy fuerte, aunque no sabían qué era. Con los datos recogidos, seleccionaron el punto de excavación y allí apareció la moneda.

Dato clave Información del hallazgo Lugar localizado Rey Don Felipe, después Puerto Hambre Zona Estrecho de Magallanes, Patagonia chilena Año de fundación 1584 Pista decisiva Un real de a ocho recuperado in situ Técnica usada Detección de metales y geolocalización de alta precisión

Los investigadores destacaron que el descubrimiento coincide con las descripciones documentales y tiene un valor simbólico profundo, al formar parte de un rito fundacional con el que la monarquía española marcaba su presencia y tomaba posesión de nuevos territorios.

Qué revelan las nuevas excavaciones sobre el fracaso de Puerto Hambre

El yacimiento ya había sido descubierto en la década de 1950, pero llevaba más de medio siglo sin excavarse. Según la investigadora Soledad González Díaz, de la Universidad Bernardo O’Higgins de Santiago, desde entonces se han localizado numerosos documentos históricos, incluido un mapa del siglo XVI, y las tecnologías de prospección han mejorado mucho.

Este nuevo trabajo busca entender mejor por qué fracasó la colonia. La versión más extendida apunta al hambre y la desolación, pero González Díaz señala que la realidad fue más compleja. En su análisis también deben incorporarse tensiones, conflictos y violencia.

Entre las claves que deja esta investigación destacan:

La ubicación exacta del punto ceremonial de fundación.

La relación entre documentos históricos y pruebas arqueológicas.

El uso de nuevas tecnologías en un yacimiento ya conocido.

La posibilidad de conocer mejor la vida de colonos y poblaciones indígenas.

Además, el equipo trabaja en un documental que se estrenará el próximo año. La investigación, según González Díaz, comenzó de forma muy llamativa, ya que durante la primera campaña, en 2019, aparecieron dos piezas de artillería de bronce pertenecientes a la expedición.

Por tanto, el hallazgo de esta moneda no solo ayuda a situar con precisión Rey Don Felipe. También reabre una historia marcada por el aislamiento, los recursos limitados y el apoyo incierto desde centros imperiales lejanos, elementos que los investigadores relacionan con otros asentamientos fallidos como Roanoke.