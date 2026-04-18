Andorra deja atrás su imagen de destino fiscal accesible y endurece las condiciones para obtener la residencia

El Parlamento andorrano ha aprobado una reforma que endurece el acceso a la residencia por inversión, conocida como Golden Visa. La medida eleva la inversión mínima, elimina la antigua fianza retornable y añade una tasa estatal de 50.000 euros a fondo perdido.

Andorra da un giro a su política migratoria y fiscal. Con la nueva ley, el Principado deja atrás su imagen de destino accesible para grandes patrimonios y convierte este permiso en una vía mucho más cara y exclusiva para quienes quieran instalarse legalmente en el país.

La nueva residencia por inversión en Andorra eleva la barrera económica de entrada

La reforma aprobada por el Parlamento fija condiciones mucho más duras para la llamada residencia pasiva. A partir de su entrada en vigor, será obligatorio invertir un millón de euros en activos andorranos.

También habrá otras fórmulas, aunque siguen moviéndose en cifras muy altas. Si se opta por el sector inmobiliario, la inversión mínima será de 800.000 euros por unidad. Además, se contempla una alternativa de 400.000 euros a través del Fondo de la Vivienda.

¿Qué supone esto para los nuevos interesados? Básicamente, que acceder a este permiso será bastante más difícil. Andorra quiere dejar de ser una opción fiscal fácil y pasar a un modelo mucho más selectivo.

El fin del depósito reembolsable en Andorra encarece todavía más la Golden Visa

Uno de los cambios más llamativos es la desaparición del depósito reembolsable ante la AFA. En su lugar, el Estado impondrá un pago no recuperable de 50.000 euros para el solicitante principal y de 12.000 euros por cada dependiente.

Y ojo, porque este coste también afectará a los nuevos residentes activos por cuenta propia. Según los datos facilitados, una familia de cuatro miembros que compre una vivienda de un millón de euros para obtener la residencia tendrá que asumir 186.000 euros en costes hundidos, entre tasas estatales e impuestos inmobiliarios. En total, el capital necesario para establecerse legalmente en el país ascenderá a 1.186.000 euros.

Las excepciones de la ley andorrana mantienen ventajas para perfiles de interés especial

La norma no se aplicará igual a todos. Los deportistas de élite, artistas y científicos encuadrados en la categoría de interés especial seguirán manteniendo las condiciones previas y conservarán el sistema de depósito reembolsable.

Además, la aprobación parlamentaria no ha encontrado obstáculos. El proyecto partía del Gobierno y el Ejecutivo cuenta con mayoría absoluta. En este contexto, la reforma refuerza un reposicionamiento claro: controlar mejor el crecimiento demográfico y convertir a Andorra en una jurisdicción de alta exclusividad.