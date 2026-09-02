Aldi vende por menos de 10 euros una regleta pensada para cargar varios móviles y mantener el salón ordenado

La promoción empezó el 29 de agosto con un descuento del 23%. El modelo reúne cinco conexiones, 3.680 W y una luz con sensor.

Aldi mantiene este lunes 31 de agosto de 2026 una oferta para la regleta Workzone, disponible por 9,99 euros. La promoción comenzó el sábado 29 de agosto y aplica un descuento del 23% sobre su precio anterior de 12,99 euros. El accesorio combina tres tomas de corriente, un puerto USB-A, otro USB-C y una luz nocturna con sensor crepuscular. También incorpora un cable de unos 1,4 metros y se comercializa en cuatro colores. La propuesta está pensada para reunir varios dispositivos en una sola zona y reducir la dispersión de cables por la habitación.

Tres enchufes y dos conexiones USB en un único accesorio

La regleta dispone de tres enchufes convencionales, además de una salida USB-A y otra USB-C. En total, reúne cinco puntos de conexión para concentrar móviles, lámparas, ordenadores portátiles y otros pequeños aparatos. Los dos puertos USB permiten reservar las tomas tradicionales para equipos que necesitan un enchufe. Esta distribución reduce la necesidad de colocar varios adaptadores alrededor del escritorio, el sofá o la mesilla. También permite cargar dos dispositivos compatibles mientras permanecen libres las tres tomas principales.

La presencia de ambos formatos permite utilizar cables actuales y otros accesorios que todavía mantienen USB-A. Aldi ya había llevado a sus tiendas otro enchufe de Aldi con USB por 7,99 euros, aunque aquel modelo ofrecía una sola toma convencional. La nueva regleta amplía esa capacidad hasta tres enchufes y añade un cable para acercar las conexiones al punto donde se usan los dispositivos. El cambio convierte el producto en una opción más orientada a escritorios, mesillas y zonas compartidas del salón.

La regleta Workzone alcanza una potencia anunciada de 3.680 W

La ficha oficial de Aldi indica una potencia de 3.680 W para este modelo Workzone. Esa cifra acompaña a las tres tomas tradicionales y a los dos puertos USB incorporados en la carcasa. La información publicada no desglosa la potencia individual del USB-A ni del USB-C. Tampoco identifica funciones concretas de carga rápida para ninguno de los dos conectores. Por ello, no puede atribuirse al producto una velocidad específica de carga con los datos disponibles.

El diseño tiene forma de cuña y está planteado para permanecer sobre una mesa o una superficie cercana. El cable mide aproximadamente 1,4 metros, por lo que permite separar la regleta del enchufe de pared. Esta longitud facilita acercarla a un escritorio, una mesilla o una zona del salón. Los conectores quedan así accesibles sin concentrar todos los cargadores directamente en la pared. La inclinación de la carcasa también facilita conectar y retirar los cables desde la parte superior.

Una luz nocturna se activa cuando el sensor detecta oscuridad

La regleta incorpora una luz nocturna vinculada a un sensor crepuscular. Esta iluminación se activa cuando disminuye la luz ambiental y ofrece una referencia visible en habitaciones o zonas de paso. La función puede resultar útil junto a una mesilla o en un rincón oscuro del salón. El usuario dispone así de conexiones eléctricas y una pequeña fuente de luz en el mismo accesorio. La iluminación añade una utilidad independiente de la carga de móviles y del uso de los enchufes.

Aldi comercializa la regleta en negro, blanco, gris y verde menta. La variedad permite elegir un acabado acorde con el lugar donde se colocará el producto. La cadena suele incorporar herramientas, pequeños aparatos y soluciones domésticas junto a su oferta de alimentación. Entre esas propuestas figura también una solución de Aldi para ordenar, comercializada anteriormente dentro de su catálogo para el hogar. Ambas referencias comparten un enfoque centrado en aprovechar mejor el espacio disponible.

La oferta empezó el 29 de agosto y rebaja el precio un 23%

El precio promocional es de 9,99 euros frente a los 12,99 euros indicados como referencia anterior. Esto representa una rebaja de tres euros y un descuento del 23%, según la página de ofertas de Aldi. La campaña comenzó el sábado 29 de agosto de 2026. Las informaciones publicadas por Xataka y El Español indican que la compra se realiza en tiendas físicas y no mediante venta en línea. La promoción seguía visible en la web oficial de ofertas el 31 de agosto.

La ficha oficial de Aldi confirma las tres tomas, los puertos USB-A y USB-C, la luz con sensor y los cuatro colores disponibles. No detalla el stock de cada establecimiento ni una fecha concreta de finalización. Por ello, la disponibilidad puede variar entre tiendas después del inicio de la campaña.

El producto concentra cinco conexiones, iluminación nocturna y un cable de 1,4 metros por menos de diez euros. Su precio es el principal argumento frente a otras soluciones con más conexiones o funciones adicionales.