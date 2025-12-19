AEMET avisa: no estamos preparados para lo que llega este fin de semana por avisos de nieve, oleaje y heladas en varias zonas

Diez provincias bajo aviso este viernes por nieve, niebla y temporal marítimo, mientras el sábado la inestabilidad se desplaza al Mediterráneo y el frío se afianza.

España entra este fin de semana en un escenario plenamente invernal, justo cuando AEMET insiste en que el conjunto del invierno será más suave de lo normal y que 2025 va camino de ser uno de los años más cálidos de la serie histórica. Rubén del Campo, portavoz de la agencia, recuerda que con los datos actuales «2025 probablemente será el tercero o cuarto año más cálido de la serie», pese a los golpes de frío de estos días.

Dónde hay avisos hoy viernes 19 de diciembre de 2025, según la AEMET

Según la predicción oficial de AEMET, este viernes hay avisos activos en diez provincias peninsulares. La nieve mantiene en nivel amarillo a León y Palencia, donde se esperan acumulaciones significativas en las cumbres de la Cordillera Cantábrica. La cota se mueve entre 1600 y 1800 metros, bajando a un rango de 1200 a 1400 metros en el noroeste, lo que asegura un paisaje plenamente invernal en las montañas del norte.

En el interior sur, el riesgo viene de la niebla. Albacete está en aviso amarillo por bancos densos y extensos en zonas de La Mancha que pueden reducir la visibilidad de forma notable durante la mañana. Es una situación en la que AEMET insiste en extremar la precaución al volante y aumentar la distancia de seguridad, ya que los cambios bruscos de visibilidad son habituales en estas situaciones.

El foco más llamativo del día se sitúa en el mar. Asturias, Cantabria, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Guipúzcoa y Bizkaia tienen avisos naranja por temporal marítimo, con mar combinada del oeste y noroeste que puede superar los 6 metros de altura y viento fuerte. AEMET y el propio portavoz Rubén del Campo piden evitar acercarse a playas, espigones y acantilados cuando el oleaje está disparado.

Fuera de estas zonas en aviso, el ambiente es también desapacible. Un frente entra por el oeste peninsular y extiende las lluvias a buena parte del país, en especial a Galicia, Cantábrico, norte de Castilla y León, sistemas montañosos y entorno del mar de Alborán y Baleares. En estos últimos puntos, así como en litorales de Cataluña y del Cantábrico oriental, AEMET no descarta chubascos localmente fuertes e incluso alguna tormenta.

En Andalucía, la jornada se presenta muy variable. Las lluvias más frecuentes se concentran en la mitad occidental y el área del Estrecho, con chubascos que pueden ser intensos en el entorno del mar de Alborán según el patrón descrito por la agencia para la franja sur peninsular. En el valle del Guadalquivir las máximas aún se mueven en valores relativamente suaves para la época cercanos a 18 grados, aunque con cielos muy nubosos y sensación de tiempo invernal por el viento y la humedad.

Los datos horarios del paquete de variables de AEMET confirman ese contraste. En zonas de montaña del Pirineo, como el entorno de Esterri d Àneu, el termómetro ronda los 3 grados bajo cero a primera hora de la mañana, mientras que en áreas litorales del sur peninsular se registran mínimas muy por encima de los 10 grados. Esa diferencia resume bien el mapa de hoy con frío más crudo en el norte y ambiente simplemente fresco y húmedo en buena parte de Andalucía.

Qué pasará mañana sábado en el país respecto al tiempo, según la Agencia Estatal de Metereología

Mañana sábado la atmósfera seguirá inestable, aunque el reparto de los fenómenos se reorganiza. En el Mediterráneo la lluvia gana protagonismo. Las previsiones de avisos de AEMET para mañana recogen avisos de nivel amarillo por lluvias en el litoral sur de Valencia y su prelitoral, con acumulados previstos en torno a 20 litros por metro cuadrado en una hora y una probabilidad entre el 40 y el 70 por ciento.

El frente que hoy recorre la Península terminará de barrer el este y dará paso a otro que se acercará por Galicia. De acuerdo con la previsión de fin de semana, el sábado seguirá lloviendo en Cataluña y Baleares y no se descartan chubascos en otros puntos del este peninsular, mientras Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y el noroeste de Castilla y León recibirán un nuevo impulso de precipitaciones, fuertes y persistentes en el litoral gallego.

La cota de nieve quedará en torno a 1200 metros en el noroeste y a unos 1400 metros en los Pirineos. Esto asegura nuevas nevadas en cordilleras del norte y del nordeste, pero sin grandes acumulaciones en zonas de meseta durante el sábado. En Cantabria, la propia información de AEMET consultada por servicios regionales señala que mañana no se esperan fenómenos significativos, lo que indica una ligera relajación de los avisos en esa comunidad pese al ambiente frío y gris.

En Andalucía el sábado seguirá dominado por los cielos nubosos y las lluvias intermitentes, sobre todo en la mitad occidental y el área de Alborán, pero con tendencia a que los chubascos sean menos frecuentes que hoy en el interior. Las temperaturas máximas continuarán algo por debajo de los valores templados que veníamos teniendo semanas atrás, pero sin desplome generalizado en la mayor parte de la región.

La AEMET ya avisa cómo será la semana de Navidad

A partir del domingo, AEMET dibuja un panorama todavía más invernal con heladas en amplias zonas del interior y una cota de nieve que puede bajar a cotas medias en el norte peninsular. El delegado territorial de la agencia en Aragón, Arcadio Blasco, resume así lo que espera para la semana navideña en esa comunidad «la semana del día 22 de diciembre se espera que las temperaturas estén por debajo de lo normal, es decir, se espera una semana fría».

Ese mensaje convive con el aviso de fondo de la propia AEMET, que da por muy probable que el conjunto del invierno sea más cálido de lo habitual y que el año cierre como uno de los más calurosos que se recuerdan. En palabras de Rubén del Campo, el invierno clásico se difumina cada vez más en el sur de Europa, y las Navidades blancas vuelven a quedar restringidas a la alta montaña pese a los episodios de nieve de estos días.

En las zonas con aviso por oleaje conviene mantenerse alejado de diques, paseos marítimos y acantilados y respetar los cierres de accesos al litoral. En las provincias con nieve y niebla, cadenas preparadas si se viaja a la montaña, revisar estado del vehículo y adaptar la velocidad a la visibilidad. En áreas con lluvia intensa, como el litoral valenciano mañana, AEMET insiste en evitar atravesar ramblas o zonas inundables y en seguir las actualizaciones de los avisos oficiales a lo largo del día.