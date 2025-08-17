Adiós definitivo a frotar sartenes con el producto estrella de Mercadona que lo puedes conseguir por menos de 2 euros

¿Cuántas veces has mirado esa sartén requemada pensando que ya no tenía arreglo? Seguramente más de las que te gustaría admitir. Todos hemos pasado por el ritual de rascar sin piedad, encoger el brazo de tanto frotar y, al final, rendirnos a la capa negra de grasa incrustada. Pues bien, Mercadona tiene un as bajo la manga, y no, no hace falta hipotecar la casa: el Limpiador de Ollas y Cacerolas Bosque Verde. Por 1,90 € el frasco de 250 ml, promete dejar el acero reluciente con menos esfuerzo que pedir comida a domicilio. Su mezcla de ácido fosfórico y tensioactivos no iónicos actúa como un “quitagrasa ninja”: no se ve, pero arrasa con todo.

¿Por qué este limpiador de Mercadona se ha vuelto viral?

En primer lugar, porque ataca la suciedad más testaruda en cuestión de minutos. El ácido fosfórico descompone las moléculas de grasa pegadas al fondo de la sartén, mientras los tensioactivos no iónicos terminan de despegar los restos quemados casi sin frotar. Además, el bote cabe en cualquier armario y no huele como una refinería, detalle que se agradece cuando la cocina es del tamaño de un ascensor.

Por otro lado, el precio juega a su favor. Pagar 1,90 € por evitarte una sesión de cardio contra el acero inoxidable parece un chollo, sobre todo si lo comparas con los 20 € que cuesta una sartén nueva. De ahí que medio vecindario lo tenga ya de cabecera junto al lavavajillas.

¿Cómo se usa paso a paso sin arruinar la sartén?

Aplicarlo no tiene misterio, pero más vale seguir el orden para no acabar en urgencias.

Ponte guantes antes de abrir el envase, ya que el producto es corrosivo y puede quemar la piel.

Echa una cantidad moderada directamente sobre la superficie fría de la sartén u olla.

Deja actuar entre 5 y 20 minutos (nunca más de 20).

Frota muy suavemente con un estropajo, sin apretar como si fuera un examen final.

Aclara con abundante agua y seca bien antes de guardarla.

Así de simple: en menos tiempo del que tarda la pasta en cocerse, la sartén habrá recuperado su brillo original.

¿Qué precauciones conviene recordar?

Aunque el limpiador sea un pequeño salvavidas, no deja de ser potente. Evita aplicarlo sobre aluminio o mármol, porque el ácido puede corroerlos sin piedad. Asimismo, mezclarlo con lejía u otros productos de limpieza es deporte de riesgo: podrían generarse vapores nada amistosos. En caso de salpicadura ocular, toca aclarar con mucha agua y, si el escozor no cede, acudir al médico.

Además, guárdalo fuera del alcance de los peques, y de las mascotas curiosas. Un armario alto y cerrado basta para evitar sustos mayores.

Conclusión: ¿merece la pena por 1,90 €?

Si tu objetivo es tener las sartenes como el primer día sin dejarte el sueldo ni el bíceps, la respuesta corta es sí. El Limpiador de Ollas y Cacerolas Bosque Verde cumple lo que promete: rapidez, eficacia y un precio casi simbólico. Eso sí, úsalo con cabeza y guantes; al fin y al cabo, sigue siendo un químico fuerte.

En definitiva, por menos de lo que cuesta un café con croissant, te quitas de encima la batalla campal contra la grasa. Y, seamos sinceros, tu próximo domingo agradecerá más un desayuno tranquilo que una sesión de fregado épico.