Adiós al tendedero: la solución de Leroy Merlin para secar edredones y sábanas este invierno cuesta 14 euros

Una alternativa compacta para colgar sábanas, colchas y nórdicos que acelera el secado y evita la humedad. Útil tanto en interior como en exterior, se vende en pack de dos por 14,19 euros.

La llegada del frío complica tender dentro de casa: llueve, falta espacio y los textiles tardan en secar. ¿La solución práctica para pisos pequeños? Una percha en espiral de acero inoxidable, resistente y duradera, pensada para secar grandes piezas con rapidez y sin olores a humedad.

Cómo funciona la percha en espiral de Amazon para secar edredones

Este colgador está diseñado con una forma de espiral que aprovecha al máximo el espacio y favorece la circulación del aire. Permite colgar sábanas, mantas o fundas de sofá, logrando un secado más rápido y homogéneo. Es ligera, fácil de usar y se instala sin complicaciones.

A continuación, sus claves principales, resumidas para una consulta rápida:

Característica Detalle Material Acero inoxidable, resistente y duradero Diseño Forma de espiral que maximiza el espacio Uso Interiores y exteriores, adaptable a distintos rincones Ventilación Aireación que impulsa un secado rápido y uniforme Capacidad Válida para múltiples artículos de gran tamaño Pack y precio Dos unidades por alrededor de 14,19 €

Ocupa poco, ayuda a ventilar la colada y evita el olor a humedad. Ideal para quienes buscan orden y eficacia sin sacrificar metros.

Quién puede sacar partido a esta percha en pisos pequeños y húmedos

Si vives en un apartamento con poco balcón o tu tendedero extensible se queda corto, este accesorio te simplifica la vida. ¿Te falta sitio para tender sin invadir el salón? La espiral concentra grandes piezas en vertical y deja paso libre para el resto de prendas. Además, cuando el mal tiempo no da tregua, permite aprovechar rincones interiores sin saturarlos.

Coloca la sábana o el edredón siguiendo la espiral, evitando pliegues gruesos que dificulten la ventilación. Después, deja pequeñas separaciones entre capas para que el aire circule; así se acorta el tiempo de secado y se reducen los olores. Sitúala en una zona con corriente suave, cerca de una ventana o puerta y revisa cada cierto tiempo para rotar el textil si lo ves necesario. No tiene mayor ciencia: cuanto más aire, mejor resultado.

Trucos para secar edredones y sábanas cuando el tiempo acompaña poco

Cuando la humedad aprieta, conviene reforzar la estrategia. ¿Y si la colada sigue tardando más de la cuenta? Estos consejos ayudan a ganar minutos y calidad de secado:

Coloca un deshumidificador cerca de las prendas para absorber el exceso de agua y evitar que la humedad se concentre.

Usa un ventilador frente a la colcha para acelerar el flujo de aire y reducir los tiempos.

Acerca la prenda a un radiador, pero nunca la pongas encima; con radiadores eléctricos también funciona colocándola cerca.

Eleva el edredón y gíralo de forma periódica para favorecer la circulación de aire y un secado uniforme.

Si optas por secadora, añade pelotas de tenis limpias para evitar que el relleno se apelmace y retíralo en cuanto esté seco.

Con estos hábitos, el secado es más rápido y la ropa de cama conserva mejor su volumen y suavidad. Por tanto, la combinación de la percha en espiral con una buena ventilación marca la diferencia en casas con poco espacio.