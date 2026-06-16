Adiós a los alquileres imposibles con esta casa plegable de acero por menos de 14.000 euros

Una vivienda modular de casi 40 metros cuadrados se vende por 13.428 euros y puede personalizarse con hasta seis habitaciones.

El precio de la vivienda sigue en niveles muy elevados en España y los alquileres consumen cada vez una parte mayor del salario mensual. En este escenario, muchas personas empiezan a mirar con más interés a las casas prefabricadas, una alternativa que gana terreno por su precio, rapidez de instalación y capacidad de adaptación.

Entre las opciones que más llaman la atención aparece una casa prefabricada de dos plantas disponible en Amazon por 13.428 euros. Se trata de una vivienda modular que roza los 40 metros cuadrados de superficie interior y que puede configurarse según las necesidades del comprador.

La casa prefabricada de dos plantas que se vende en Amazon por menos de 14.000 euros

Esta vivienda destaca por combinar un precio bajo con una estructura pensada para distintos usos. Su diseño modular permite plegarla para facilitar el transporte y desplegarla después en el lugar donde vaya a instalarse.

La casa está fabricada con panel sándwich y acero galvanizado, dos elementos que ayudan a mejorar su resistencia frente a las inclemencias meteorológicas. Además, su cubierta está preparada para soportar la intemperie y la corrosión, algo clave cuando se instala en parcelas, jardines o zonas rurales.

Desde el exterior, el diseño apuesta por líneas rectas, volúmenes limpios y una estructura metálica visible, muy en la línea de la arquitectura modular contemporánea.

Una vivienda modular de casi 40 metros cuadrados y hasta seis habitaciones

La superficie interior de esta casa prefabricada roza los 40 metros cuadrados repartidos entre sus dos plantas. No obstante, esta cifra puede variar en función de la configuración elegida por el comprador, ya que el modelo permite cierto grado de personalización.

La vivienda puede incluir hasta seis habitaciones si el proyecto lo requiere. Además, cuenta con un baño completo equipado con inodoro, ducha y ventilación integrada.

La cocina también viene preparada para su uso, con fregadero, encimera, cableado y aislamiento necesario para la instalación de electrodomésticos. Vamos, que no se trata solo de una estructura vacía, sino de una vivienda pensada para entrar a vivir tras su montaje.

Una casa prefabricada que puede usarse como vivienda, oficina o segunda residencia

Otro de los puntos que explican su popularidad es la versatilidad. Esta casa puede utilizarse como vivienda principal en una parcela propia, como segunda residencia en el campo o incluso como oficina independiente en el jardín.

También permite incorporar una terraza exterior, una opción especialmente interesante para quienes buscan disfrutar del aire libre sin renunciar a un espacio cerrado y funcional.

Por menos de 14.000 euros, esta vivienda modular se presenta como una alternativa llamativa dentro del mercado inmobiliario. No resolverá por sí sola el problema de la vivienda en España, pero sí plantea una pregunta cada vez más habitual: ¿cuánto espacio hace falta realmente para vivir bien?