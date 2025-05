Adiós a la pensión para esta mujer de 68 años con más de 7.957 días cotizados a la Seguridad Social

El caso de Elisenda pone el foco en los requisitos para obtener la pensión y la importancia de respetar la carencia específica.

La Seguridad Social niega la prestación, a pesar de que la trabajadora había acumulado más de dos décadas de cotizaciones. ¿El motivo? No cumplía con los dos años mínimos dentro de los últimos 15 previos a su solicitud de jubilación. Tras varias sentencias en contra, el Tribunal Supremo concluyó que la interrupción prolongada de su vida laboral le impide recibir la pensión.

Las razones por las que la Seguridad Social deniega la pensión de jubilación contributiva

El requisito de carencia específica es clave para obtener la pensión de jubilación en España. Según la Ley General de la Seguridad Social, además de sumar al menos 15 años de cotización total, los trabajadores deben acreditar un mínimo de dos años dentro de los últimos 15 previos al momento de la solicitud.

En el caso de Elisenda, la Seguridad Social detectó que, aunque tenía 21 años cotizados (7.957 días), no alcanzaba los 730 días requeridos en el tramo final de su vida laboral, quedándose en 651. ¿Te has planteado qué sucede si dejas de cotizar durante un largo periodo? Como ella comprobó, no estar en alta o alta asimilada puede suponer la denegación de la prestación.

Cómo saber cuándo se cumple la carencia específica de la jubilación

En ocasiones, los periodos de inactividad pueden romper la continuidad necesaria para acreditar estos dos años. Elisenda intentó recurrir alegando la denominada “doctrina del paréntesis”, que descuenta determinadas etapas sin cotización por causas ajenas al trabajador, como el desempleo involuntario. Sin embargo, el Tribunal Supremo estableció que su larga etapa sin cotizar ni inscribirse como demandante de empleo no podía justificarse como circunstancia ajena a su voluntad. Para comprender mejor este requisito, aquí tienes un resumen de los principales puntos que debes cumplir si solicitas la jubilación:

Acreditar al menos 15 años de cotización total. Disponer de 2 años de cotización dentro de los últimos 15 antes de pedir la pensión. Estar en alta o alta asimilada en la Seguridad Social cuando se solicita la jubilación.

Documentación y vías de reclamación ante la denegación de una pensión de jubilación en España

Elisenda presentó su solicitud en octubre de 2022 y, tras la negativa, acudió a los tribunales en distintas instancias. Finalmente, el Tribunal Supremo ratificó la decisión, dado que no encontraba base suficiente para aplicar la doctrina del paréntesis.

Para aquellos que se encuentren en una situación similar, es importante conocer las vías de reclamación. A continuación, se muestra una tabla con los organismos y la documentación necesaria:

Organismo Documentación requerida Plazos habituales de respuesta INSS (Resolución inicial) Solicitud oficial de jubilación, DNI/NIE, vida laboral, informes de cotización De 20 a 90 días Juzgados de lo Social Escrito de demanda, copia de la resolución denegatoria, pruebas de cotización Variable según la carga judicial Tribunales Superiores Recurso de suplicación, pruebas adicionales Puede alargarse varios meses Tribunal Supremo Recurso de casación, fundamentos jurídicos precisos Plazos prolongados

Por tanto, si te ves obligado a recurrir la negativa de tu pensión, recuerda la importancia de reunir toda la información sobre cotizaciones, así como justificar eventuales periodos sin empleo.

La historia de Elisenda muestra que, aunque se cumpla el mínimo de años cotizados, si no se respetan los dos años dentro del último periodo de 15, la Seguridad Social puede denegar la pensión. En caso de que la situación cambie y se alcancen los requisitos, siempre existe la posibilidad de solicitar de nuevo el reconocimiento de la prestación.