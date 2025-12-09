Adiós a la factura de la luz: este manitas lleva 8 años sin pagar gracias a su invento con pilas recicladas

Si alguna vez has deseado que la factura de la luz deje de aparecer por casa, no eres el único. Mientras la mayoría hace números cada mes, un manitas ha logrado olvidarse del recibo durante 8 años. Se le conoce en foros como Glubux y alimenta su vivienda con 1.000 pilas recicladas combinadas con paneles solares. Su proyecto arrancó en noviembre de 2016 con una idea sencilla: autonomía total en energía. Desde entonces, el sistema ha sido estable y solo ha tenido que sustituir una batería. Sí, ocho años sin pagar una factura: suena a ciencia ficción de garaje, pero es autoconsumo en estado puro.

¿Cómo funciona el sistema casero con 1.000 pilas y paneles solares?

La base es conocida: paneles solares en el tejado y almacenamiento en baterías. En este caso, las baterías no son nuevas, sino recicladas de ordenadores portátiles; organizadas en paquetes homogéneos, permiten guardar la energía generada y usarla cuando hace falta. El objetivo de Glubux era claro desde el principio (noviembre de 2016): independencia total de la red. Hasta hoy, el invento no ha mostrado fallos y el único contratiempo fue cambiar una batería concreta, sin afectar al resto del conjunto.

Según el medio especializado Science Clock, la primera versión fue bastante rudimentaria. Arrancó con unos pocos paneles que producían 1,4 kW, una vieja batería de carretilla elevadora de 24 V y reguladores de carga (dispositivos que controlan cómo entra y sale la electricidad de las baterías para no dañarlas). Con el tiempo, el sistema creció: recolectó cientos de baterías usadas y las ensambló en bloques similares para que trabajasen de forma estable. En resumen: poco glamour, mucha constancia y resultados muy tangibles.

¿Qué es el autoconsumo y por qué está creciendo?

Autoconsumo es, en corto, producir tu propia electricidad y usarla en tu casa o negocio. Puede ser tradicional (generas y consumes en el mismo sitio) o remoto (generas en un lugar y consumes en otro que esté vinculado). La ventaja es doble: energía descentralizada y menor dependencia de la compañía eléctrica. Además, reduce la exposición a las sorpresas de la factura mensual, esas que llegan puntuales y nunca traen flores.

¿Por qué despega? Porque los paneles solares se han abaratado, las baterías reutilizadas permiten exprimir recursos ya existentes y hay una conciencia medioambiental más asentada. Por tanto, cada vez más hogares quieren independizarse, aunque sea parcialmente, de la red. Sí, ese vecino que comentó que ha puesto placas en el tejado no es una leyenda urbana: es la foto de una tendencia.

Datos de autoconsumo en España: UNEF, PNIEC y el freno de 2024–2025

A pesar del impulso reciente, varios informes muestran una ralentización. Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), las nuevas instalaciones descendieron durante 2024 y a principios de 2025. En consecuencia, el país se aleja de la meta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, que fija 19.000 MW de producción descentralizada. Uno de los motivos de fondo es que la normativa se ha quedado corta para la realidad actual, aunque la eliminación del impuesto al sol en 2019 dio un empujón importante.

A continuación, un resumen con cifras y fechas clave del caso de Glubux y del contexto regulatorio y sectorial en España.

Concepto Cifra o dato exacto Fecha o periodo Agente/ámbito Pilas recicladas en la vivienda de Glubux 1.000 Proyecto iniciado en noviembre de 2016 Glubux (foros) Potencia de los primeros paneles 1,4 kW Fase inicial Sistema casero Batería de apoyo inicial 24 V (carretilla elevadora) Fase inicial Sistema casero Años sin pagar factura 8 años Desde noviembre de 2016 Vivienda de Glubux Evolución reciente de instalaciones Descenso 2024 y principios de 2025 UNEF Objetivo de producción descentralizada 19.000 MW 2030 PNIEC Proceso regulatorio Consulta pública sobre reforma Finales de 2024 MITECO

En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió a finales de 2024 una consulta pública para recoger propuestas de asociaciones, empresas y entidades. La intención es contar con una nueva ley antes de que finalice 2025, alineada con las directrices europeas y con la realidad cotidiana del autoconsumo. Por consiguiente, el marco legal se mueve, aunque la calle vaya un poco por delante.

¿Qué cambiaría la nueva ley de autoconsumo que prepara MITECO?

El debate regulatorio se centra en hacer el autoconsumo más sencillo, especialmente el colectivo. Autoconsumo colectivo significa que varios consumidores comparten la energía de una misma instalación, algo clave para quienes viven en pisos y no pueden poner paneles de forma individual. Organizaciones como Fundación Renovables y UNEF piden tres herramientas muy concretas: un gestor único, una conexión a red más sencilla y mayor seguridad jurídica.

Gestor único equivale a tener un interlocutor que te lleve de la mano en todos los trámites, en lugar de ir de ventanilla en ventanilla. Conexión más sencilla quiere decir menos pasos técnicos y administrativos para enganchar la instalación a la red. Y seguridad jurídica, reglas claras y estables que no cambien a mitad de partido. Si esto se aprueba, los proyectos compartidos podrían arrancar con menos fricción y menos papeleo, lo que en España suele ser motivo de celebración.

Guía rápida: pasos para iniciarte en autoconsumo (individual o colectivo)

Antes de lanzarte, conviene ordenar ideas para no perderse entre facturas y trámites. Estos pasos se basan en lo que ya se está haciendo en hogares como el de Glubux y en el marco que se está debatiendo.

Define tu objetivo: autonomía total o parcial (como hizo Glubux desde noviembre de 2016). Elige modalidad: autoconsumo tradicional o remoto; si vives en un piso, mira opciones de autoconsumo colectivo. Diseña el mix: paneles solares con almacenamiento; considera baterías reutilizadas de residuos electrónicos y gestiona su carga con reguladores de carga. Si es colectivo, impulsa en tu comunidad la figura de gestor único y una conexión a red más sencilla, tal y como reclaman entidades del sector. Sigue la reforma: MITECO abrió consulta pública a finales de 2024 y pretende una nueva ley antes de que finalice 2025; ajusta tus planes al calendario regulatorio.

No se trata de replicar al milímetro el experimento de Glubux, sino de entender la dirección: producir tu propia energía, reducir dependencia y aprovechar un marco que se está actualizando. Si de paso la factura deja de dar sustos, mejor que mejor.