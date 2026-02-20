Adiós a este clásico bar conocido por sus bocadillos y café Ruso: último fin de semana para probar los almuerzos de siempre

Abierto desde 1960 y famoso por sus bocadillos ‘Bomba’ y el café ‘Ruso’, Bar Torrent cerrará el lunes 23 de febrero tras su traspaso a nuevos dueños. ¿Queda tiempo para disfrutar de sus almuerzos de siempre? Sí, este es el último fin de semana para probar sus bocadillos y cafés antes del cierre definitivo.

Bar Torrent apura sus últimos días con una oferta en la que destacan bocadillos como el de tortilla de berenjena, queso, morcilla, beicon y mayonesa, el Almussafes con cebolla pochada y la tapa de ensaladilla rusa.

La situación de Bar Torrent en La Eliana y la decisión de traspasar el negocio a nuevos dueños

La familia propietaria ha decidido traspasar el local y nadie del entorno familiar seguirá al frente, de modo que la próxima etapa dependerá por completo de los nuevos gestores. Por ahora se desconoce cómo será esa nueva fase ni si se mantendrán la carta actual y el concepto que han hecho reconocible al bar. Estos son los datos básicos del cierre de Bar Torrent que conviene tener presentes:

Dato Detalle Ubicación La Eliana (Camp de Túria, cerca de Valencia) Año de apertura 1960 Fecha de cierre Lunes 23 de febrero Motivo del cambio Traspaso del negocio a nuevos dueños

El cierre supone el fin de una etapa para la familia y deja a la localidad sin este histórico rincón de La Eliana.

La carta de Bar Torrent, con bocadillos míticos y cafés especiales que desaparecen del día a día

Además de sus bocadillos, el local mantiene una carta de cafés poco frecuentes hoy, entre ellos el “Ruso”, con leche merengada, y el “Nacional”, que combina el café con helado de mantecado.

Bocadillo “Bomba”.

Bocadillo Almussafes.

Tapa de ensaladilla rusa.

Café “Ruso”.

Café “Nacional”.

Por este motivo, quedan solo unos días para acercarse; vamos, que quien quiera despedirse tiene que darse prisa.

Impacto del cierre de Bar Torrent en la hostelería del Camp de Túria y en su clientela

Según fuentes cercanas a la familia, consultadas por Joan Ruiz, de @esmorzaret, la decisión de traspasar el negocio está tomada y el 23 de febrero será la fecha de cierre definitivo. ¿Qué pueden hacer quienes aún quieran despedirse del bar? La respuesta es acercarse este último fin de semana y pedir por última vez sus almuerzos de siempre.

En resumen, el adiós de Bar Torrent va más allá de un simple cambio de manos; cierra un capítulo en la historia reciente de La Eliana y abre una etapa incierta para el local bajo los nuevos propietarios.