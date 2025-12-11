Adecco busca 2.000 personas “sin experiencia” para logística en Madrid (Navidad): sueldo de hasta 1.500 euros

Si estás buscando un empleo para la campaña de Navidad en el sector logístico, Adecco (a través de su equipo de Eurocen) tiene abierto un proceso de selección para incorporar mozos/as de almacén en Valdemoro (Madrid). La oferta está orientada a reforzar uno de los centros logísticos más destacados de la Comunidad de Madrid, equipado con tecnología puntera, y contempla contrato temporal (duración determinada) con posibilidad de continuidad.
La vacante es presencial y está pensada para quienes quieren trabajar en un entorno dinámico, con apoyo desde el inicio, ya que la empresa indica que formará a las personas seleccionadas antes de la incorporación. Además, para acceder al centro de trabajo se ofrece ruta de transporte gratuita, que figura como obligatoria.
Oferta de empleo
El puesto ofertado es Mozo/a de almacén (campaña de Navidad), con centro de trabajo en Valdemoro. La misión principal será la preparación de pedidos, junto con las tareas habituales de un almacén: carga y descarga, clasificación y ubicación de mercancía, picking, paletizado y despaletizado, reaprovisionamiento de materiales, empaquetado de regalos y resolución de incidencias, entre otras funciones propias del día a día.
En cuanto a las condiciones, se indica un salario de 1.200€ a 1.500€ brutos al mes y contrato de duración determinada. Sobre la jornada y horarios, la oferta señala que intentan adaptarse a la disponibilidad de cada persona, con opciones de jornada parcial o completa y turnos fijos de mañana, tarde o noche, trabajando de lunes a domingo con descansos según cuadrante.
Requisitos para optar al puesto
- Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
- Experiencia mínima: no requerida (se valora experiencia previa en puestos similares).
- Si no tienes experiencia, es importante poder desenvolverte en un entorno tecnológico.
- Disponibilidad horaria para trabajar de lunes a domingo con descansos según cuadrante.
- Residencia: preferiblemente en la zona sur de Madrid, Madrid centro o norte de la provincia de Toledo.
- Imprescindible residente en: España.
- Conocimientos valorados: preparación de pedidos, carga y descarga, picking, paletizado/despaletizado.
Cómo mandar el currículum a Adecco
Para inscribirte, prepara un currículum actualizado (datos de contacto, disponibilidad, experiencia si la tienes y cualquier formación relacionada) y entra en la oferta publicada en el portal de empleo de Adecco/Eurocen. Una vez dentro, localiza el botón de “Inscribirme” (o similar), completa los campos solicitados y adjunta tu CV.
Si el formulario lo permite, menciona tu disponibilidad de turnos (mañana/tarde/noche) y tu zona de residencia, ya que en esta oferta son puntos relevantes. Tras enviar la candidatura, si tu perfil encaja, la empresa se pondrá en contacto contigo para continuar con las siguientes fases del proceso.