Wyoming lanza un bombazo directo hacia los jóvenes en España: “Tu abuela NO es la culpable de tu sueldo de mie…”

El Intermedio arrancó con un análisis de la brecha generacional: los mayores de 65 años ingresan, de media, casi un 28% más que los jóvenes de 16 a 29. Wyoming pide dejar de culpabilizar a los pensionistas y centra el foco en la precariedad juvenil y en el derecho a una prestación digna tras décadas de cotización.

¿Quiénes se ven afectados por la brecha generacional y por qué impacta a pensiones y prestaciones? Wyoming explica que la precariedad ha cambiado el papel de las familias: “los jubilados españoles son el sostén de muchas familias”. Con ironía, recuerda que “antes abandonaban al abuelo en la gasolinera… hoy si lo dejan ahí es para que afloje la mosca y pague el gasoil”.

¿El trasfondo? Una diferencia de ingresos que agranda la distancia entre generaciones y tensa el debate sobre pensiones y salarios. Por lo tanto, el presentador reclama mirar al mercado laboral juvenil antes que señalar a quienes ya cotizaron durante años.

Tabla informativa: comparación mencionada por Wyoming

Grupo Comparativa de ingreso medio mencionada Mayores de 65 años Casi un 28% más que jóvenes de 16 a 29 Jóvenes de 16 a 29 años Casi un 28% menos que los mayores de 65

Esta referencia ilustra la brecha que vertebra su intervención y ayuda a entender por qué propone bajar el tono del enfrentamiento generacional.

Fechas, contexto y alcance del debate público sobre pensiones y jóvenes trabajadores

El análisis se enmarca en su intervención en El Intermedio y en “este vídeo” al que alude el programa. En los últimos años, señala, la brecha económica se ha agrandado. De ahí que el presentador interprete que culpar a los jubilados no solo es injusto, sino que además distrae del origen del problema.

Para aterrizar el debate, plantea una idea sencilla de entender en casa y en la calle: el nivel de vida de los pensionistas no es sinónimo de abundancia; el cuello de botella está en sueldos bajos y vivienda cara. Aquí las claves del mensaje de Wyoming para entender el debate generacional:

La brecha de ingresos favorece a los mayores de 65 frente a los jóvenes.

La precariedad juvenil y la vivienda disparada son el núcleo del problema.

Los pensionistas sostienen a muchas familias y no “nadan en la abundancia”.

Culpar a los jubilados es injusto y desgasta la convivencia.

El objetivo es sumar fuerzas por una sociedad más justa e igualitaria.

En resumen, ¿de qué sirve la pelea? Según su planteamiento, de poco: dispersa la energía que debería enfocarse en mejorar salarios y oportunidades.

Cómo interpretar el derecho a una prestación digna tras décadas de cotización

Wyoming lo califica de “poco justo”: cargar contra quienes “tienen todo el derecho a cobrar una prestación digna después de décadas de cotizar y sostener los servicios públicos”. Además, recuerda que “los pensionistas no es que naden precisamente en la abundancia”. Por consiguiente, se trata de proteger el vínculo intergeneracional: quienes trabajaron y cotizaron merecen seguridad; quienes empiezan, oportunidades reales.

La pregunta que deja en el aire es clara: ¿vamos a discutir entre generaciones o a exigir soluciones que mejoren sueldos y acceso a vivienda?

Mensaje directo a los jóvenes para cerrar la pelea generacional y avanzar juntos

Para zanjar equívocos, lanza un “mensaje oficial” en TikTok: “La culpa de que cobres un sueldo de mie… o no puedas pagar el alquiler no es de tu vecino el jubilado, es que el sistema te está dejando de lado”.

Y concluye pidiendo dejar la pelea generacional y “unirse en favor de una sociedad más justa e igualitaria”.