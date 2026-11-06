WhatsApp estrena cuatro novedades en los chat de grupos

Las novedades de WhatsApp incluyen un filtro de menciones y estados compartidos con un grupo. El historial reciente sigue siendo opcional y cifrado.

WhatsApp anunció el 29 de octubre de 2026 cuatro cambios para organizar los chats grupales y recuperar conversaciones pendientes. Ahora permite compartir mensajes recientes después de que alguien se incorpore al grupo, además de fijar avisos sin límite temporal. El blog oficial también presenta estados grupales y un filtro de menciones. Para familias, comunidades y asociaciones, la diferencia más útil consiste en distinguir qué información debe permanecer visible y cuál basta con compartir durante unas horas.

El historial de WhatsApp puede compartirse después de la incorporación

La novedad amplía una función estrenada el 19 de febrero. Entonces se anunció el envío de entre 25 y 100 mensajes recientes al añadir un participante. El cambio de octubre permite hacerlo también después, tocando su nombre dentro del chat. No debe confundirse con entregar automáticamente todas las conversaciones antiguas. El anuncio sigue hablando de contenido reciente y de una decisión de envío. Por ejemplo, incorporar a alguien después de una reunión permite facilitarle el contexto sin reconstruir cada intervención manualmente.

La explicación original del historial establece que los administradores pueden desactivar su envío por otros participantes, aunque ellos conservan esa posibilidad. Cuando se comparte, el grupo recibe una notificación con información del remitente y marcas temporales. El contenido aparece diferenciado visualmente de los mensajes habituales. Son controles relevantes cuando las conversaciones entre vecinos incluyen información personal. Antes de ampliar la audiencia, importa comprobar qué se está compartiendo y con quién, aunque esa persona ya pertenezca al grupo.

Fijar un aviso y filtrar menciones resuelve necesidades distintas

La opción de fijación permanente evita escoger de antemano cuándo debe desaparecer el mensaje destacado. Puede servir, por ejemplo, para mantener localizable una dirección de reunión o unas instrucciones de acceso. La utilidad depende de que el contenido siga siendo correcto. Si cambia una dirección o una fecha, mantener el aviso anterior destacado puede provocar confusión. Una organización consiste en reservar ese espacio para información vigente y sustituirla cuando cambien sus datos, sin convertir cada conversación cotidiana en un aviso permanente.

El nuevo filtro reúne conversaciones grupales no leídas donde el usuario recibió una mención o una respuesta directa, incluidas las menciones a todos. No selecciona todos los asuntos importantes por su contenido. Un mensaje puede resultar relevante para una persona sin nombrarla expresamente. Así, el filtro facilita localizar peticiones dirigidas al usuario, pero no reemplaza la lectura de acuerdos generales. En un grupo de excursión, preguntar directamente quién lleva el botiquín y anunciar un cambio de destino son informaciones de naturaleza diferente.

Los estados grupales desaparecen después de 24 horas

Los estados compartidos con un grupo permiten que sus integrantes vean, reaccionen y añadan sus propias publicaciones. Su duración es de 24 horas, como sucede con los estados habituales. Se trata de otra vía para compartir momentos con una audiencia concreta. Una fotografía del encuentro encaja mejor en ese formato que una instrucción necesaria durante varias semanas. La elección depende del tiempo durante el que la información debe seguir siendo útil, no solo de la comodidad de publicarla desde el móvil.

Tomando un ejemplo sencillo, una asociación puede tener tres necesidades distintas durante una misma actividad. El lugar habitual de encuentro necesita permanecer localizable; una consulta personal requiere una respuesta; las imágenes del día pueden ser temporales. Las nuevas opciones permiten repartir esas funciones, pero no convierten automáticamente la conversación en un archivo organizado. Tampoco la desaparición del estado acredita que nadie haya conservado su contenido. Compartir una información con una audiencia determinada sigue exigiendo valorar qué personas forman parte de ella.

El cifrado y los ajustes de privacidad cumplen funciones diferentes

WhatsApp mantiene el cifrado de extremo a extremo en el historial compartido, como en los mensajes personales. Esa protección se refiere al acceso al contenido durante la comunicación; no sustituye la elección del destinatario. La plataforma también dispone de Privacidad avanzada del chat, presentada el 23 de abril de 2025. Ese ajuste permite impedir la exportación del chat y la descarga automática de archivos multimedia. Se activa desde el nombre de la conversación y está disponible tanto para chats individuales como para grupos.

Esa herramienta no debe confundirse con las novedades anunciadas ahora ni con la revisión de los dispositivos vinculados. Cada ajuste responde a una decisión diferente: destinatarios, permanencia de información, circulación de archivos o acceso a la cuenta. Para ordenar un grupo, puede empezarse por decidir quién lo administra y qué avisos necesitan mantenerse visibles. Después se comprueba si interesa compartir el contexto reciente con nuevas incorporaciones. Las funciones se describen en el anuncio oficial de WhatsApp.