Westfield Parquesur abre el 100 Montaditos más grande de España pensada para comer al aire libre y compartir mesa

Hay planes que se entienden sin demasiada explicación: quedar, sentarse y compartir algo de comer. Y si además hay terraza, el asunto gana puntos sin necesidad de hacer grandes cuentas, aunque aquí las cifras vienen con bastante peso. El 100 Montaditos del centro comercial Westfield Parquesur, en Leganés, ha inaugurado una nueva terraza de 182,78 m².

Este local es el establecimiento más grande de la marca en España y el nuevo espacio tiene capacidad para 400 personas. La apertura llega bajo el concepto de social food, una idea sencilla: comer como excusa para reunirse, charlar y alargar la sobremesa. La inauguración contó con música en directo, fuegos artificiales y presencia institucional, así que discreta, lo que se dice discreta, no fue.

¿Dónde está la nueva terraza del 100 Montaditos más grande de España?

La nueva terraza se ha inaugurado en el local de 100 Montaditos situado en el centro comercial Westfield Parquesur, en Leganés. Según la información facilitada, se trata del establecimiento más grande de la marca en España, un dato que ya marca el tono del proyecto.

El espacio suma 182,78 m² y tiene capacidad para 400 personas. Dicho de forma simple: no es una ampliación pequeña ni una esquina con cuatro mesas, sino una terraza pensada para reforzar el consumo al aire libre y el encuentro entre grupos.

¿Qué significa el concepto social food en esta apertura?

La compañía enmarca esta terraza dentro del concepto de social food. Este término, explicado sin rodeos, se refiere a una forma de entender la restauración como un momento para compartir, celebrar y reunirse alrededor de una mesa.

La cadena defiende que comer es, ante todo, un acto social. De ahí que esta apertura no se presente solo como una ampliación física del local, sino como una apuesta por espacios donde el cliente pueda quedarse más tiempo y vivir la experiencia de forma colectiva.

¿Quién gestiona este nuevo espacio en Westfield Parquesur?

El nuevo espacio está gestionado por Raquel Luque, franquiciada de 100 Montaditos. En el modelo de Restalia, el franquiciado es la persona que opera un local bajo la marca, siguiendo su sistema de funcionamiento y su propuesta comercial.

La inauguración también contó con la presencia del alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, y de representantes de Unibail-Rodamco-Westfield, actual propietario del centro comercial. La jornada se convirtió en una celebración con música en directo y fuegos artificiales, cerrando una noche marcada por el ambiente festivo y la buena acogida del público.

¿Por qué esta terraza encaja en la evolución de 100 Montaditos?

100 Montaditos nació en el año 2000 y, desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los grandes referentes de la restauración organizada en España y a nivel internacional. La restauración organizada es, en pocas palabras, el modelo de cadenas con procesos definidos, marca reconocible y una forma de operar repetible en distintos locales.

Su propuesta se ha apoyado en la variedad, la accesibilidad y la adaptación a cada ubicación. Además, la marca ha reforzado con el tiempo su posicionamiento como una enseña ligada al consumo social, ese plan de sentarse con más gente y compartir sin complicarse demasiado.

¿Qué papel tienen los precios populares y la Euromanía?

La cadena ha apostado desde sus inicios por hacer accesible el ocio gastronómico a un público amplio. Para ello combina una carta extensa, una operativa eficiente y precios populares, que siempre tienen su aquel, porque el bolsillo también se sienta a la mesa.

En ese recorrido, la “Euromanía” se ha convertido en una de las grandes señas de identidad de la marca. Esta iniciativa, según la información aportada, ha sido clave para democratizar el acceso a su oferta y generar momentos de consumo muy reconocibles para el público.

¿Qué es el modelo Smart cost de Restalia?

El modelo Smart cost se basa en la eficiencia operativa y el control de costes. Traducido al lenguaje de andar por casa: organizar bien el funcionamiento interno para poder mantener precios competitivos.

Este planteamiento forma parte de la estrategia de la compañía y ayuda a sostener una propuesta accesible. En ese contexto, la terraza de Westfield Parquesur refleja una evolución hacia espacios más amplios, pensados para compartir, disfrutar y prolongar el momento de consumo.

Qué debes tener en cuenta si quieres visitar la nueva terraza

Para quien tenga pensado acercarse, lo más práctico es quedarse con los datos confirmados. La información facilitada no incorpora horarios concretos ni detalles adicionales sobre reservas, así que conviene centrarse en lo que sí se ha comunicado.

La terraza está en el 100 Montaditos de Westfield Parquesur, en Leganés.

El local es el establecimiento más grande de la marca en España.

El nuevo espacio cuenta con 182,78 m².

La capacidad anunciada es de 400 personas.

La propuesta se centra en el consumo al aire libre y en la experiencia compartida.

En consecuencia, la apertura está especialmente pensada para quienes buscan un espacio amplio para reunirse y compartir mesa. Y sí, con 400 plazas anunciadas, parece que sitio para montar el plan hay bastante.

Qué han dicho Raquel Luque y José María Capitán sobre la apertura

Raquel Luque, franquiciada de 100 Montaditos, ha explicado el sentido del proyecto con una valoración centrada en la experiencia del cliente: “Este proyecto ha sido una apuesta muy ilusionante desde el inicio. Queríamos crear un espacio diferente, que invitara a quedarse, a compartir y a disfrutar de la experiencia 100 Montaditos de una forma más amplia. Ver la acogida que ha tenido en su inauguración confirma que este tipo de formatos conectan muy bien con el público”.

Por su parte, José María Capitán, fundador de Restalia, ha vinculado esta apertura con la visión general de la marca: “100 Montaditos siempre ha tenido como objetivo democratizar la restauración y convertirla en una experiencia accesible y social. Proyectos como esta terraza en Westfield Parquesur representan perfectamente esa visión: espacios pensados para compartir, disfrutar y adaptarse a lo que hoy busca el consumidor. Además, reflejan la capacidad de nuestra red de franquiciados para impulsar iniciativas diferenciales que hacen crecer la marca y la mantienen relevante en cualquier entorno”.

Una apertura que refuerza el modelo de franquicia de Restalia

La nueva terraza también pone el foco en el papel del franquiciado dentro del crecimiento de Restalia. En este caso, la iniciativa de Raquel Luque se presenta como un ejemplo de proyecto ambicioso y diferencial dentro de la red.

La compañía sitúa esta apertura dentro de su estrategia de consolidación y crecimiento. Por lo tanto, el nuevo espacio de Parquesur no solo amplía el local más grande de 100