El despertador que imita al amanecer para que no te cueste tanto despertarte con la persiana bajada en total oscuridad

Existe una alternativa para quienes no quieren renunciar a la oscuridad total en el dormitorio. Los despertadores con luz simulan el amanecer y ayudan a levantarse con más energía.

Bajar las persianas por completo antes de dormir es una costumbre muy extendida, sobre todo en los dormitorios. Permite reducir la entrada de luz y también amortiguar parte del ruido exterior, siempre que el cajón de la persiana aísle correctamente. Sin embargo, esta práctica puede hacer que despertarse por la mañana resulte más difícil.

Por qué dejar la persiana unos centímetros ayuda a despertarse mejor

Cuando las persianas están totalmente bajadas, la habitación permanece oscura incluso cuando ya ha amanecido. Esto puede provocar que, al sonar la alarma, el cerebro reciba dos señales contradictorias. Por un lado, el despertador indica que ha llegado el momento de levantarse. Por otro, la falta de luz transmite la sensación de que todavía es de noche y que conviene seguir durmiendo. ¿Te ha pasado alguna vez que suena la alarma y parece imposible salir de la cama? Pues este puede ser uno de los motivos.

Por eso, se recomienda dejar la persiana subida unos centímetros. No hace falta abrirla por completo ni perder la sensación de descanso. Basta con permitir que entre algo de luz natural al dormitorio cuando comienza el día. Este pequeño gesto puede ayudar a que el despertar sea más progresivo y menos brusco. De ahí que muchas personas noten una diferencia importante en cómo empiezan la mañana.

El despertador con luz permite mantener la oscuridad sin renunciar al amanecer

No obstante, no todo el mundo quiere dormir con la persiana entreabierta. Hay quienes prefieren la oscuridad total, especialmente si viven en zonas con farolas, ruido o ventanas expuestas. Y, claro, renunciar a ese aislamiento puede no ser plato de buen gusto. En estos casos, una alternativa cada vez más popular es el despertador con luz. Este aparato imita la iluminación del amanecer y empieza a emitir una luz suave unos 10 minutos antes de la hora programada para levantarse.

La intensidad aumenta poco a poco, de manera que la habitación se va iluminando de forma gradual. Así, se puede mantener la persiana completamente bajada durante la noche y, aun así, despertar con una sensación parecida a la entrada de los primeros rayos de sol. Además, el uso diario de este tipo de despertador favorece un despertar más agradable, ayuda a tener más energía durante el día y contribuye a descansar mejor durante la noche.

La intensidad regulable permite adaptar la luz a cada horario diario

Una de las grandes ventajas de estos despertadores frente a la luz natural es que se pueden ajustar según las necesidades de cada persona. Por ejemplo, si alguien quiere levantarse a las 9:00 horas, puede programar el dispositivo para que empiece a iluminar la habitación a las 8:50 horas. Con la luz del sol, en cambio, no se puede controlar exactamente cuándo entran los rayos por la ventana.

Por tanto, este sistema permite combinar descanso, oscuridad y un despertar más natural. Una solución sencilla para quienes quieren levantarse mejor sin cambiar por completo sus hábitos nocturnos.