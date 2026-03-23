Una alerta alimentaria pone el foco en la caballa española por la presencia de anisakis

¿Te has llevado alguna vez una caballa del mercado pensando en la cena perfecta y, de repente, descubres que podría traer huéspedes indeseados? Las autoridades sanitarias italianas acaban de detectar anisakis en caballa fresca procedente de España y han activado un aviso de «riesgo potencial».

El lote ya ha sido retirado, por lo que no habrá más seguimiento oficial, pero la inquietud se queda en la nevera de muchos consumidores. Mientras tanto, España aún no ha dicho «esta boca es mía». Entre tanto silencio administrativo, toca repasar datos, riesgos reales y, sobre todo, los trucos infalibles para seguir comiendo pescado sin sustos.

¿Qué ha pasado exactamente con la caballa española en Italia?

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) notificó el viernes pasado a las autoridades europeas la presencia de anisakis en caballa fresca de origen español distribuida en Italia. Roma reaccionó con la velocidad que todos querríamos ver siempre en estos casos: inspección oficial, confirmación del parásito y retirada inmediata del mercado. De ahí que el aviso haya quedado marcado como «riesgo potencial» y cerrado a falta de más lotes afectados.

Por ahora, el Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) guardan silencio. No se han anunciado retiradas en territorio nacional ni controles extraordinarios. Habrá que estar ojo avizor los próximos días, sobre todo si la caballa suele ser una habitual en tu cesta de la compra.

¿Cómo de común es encontrarse anisakis en el pescado que llega a tu mesa?

Aunque lo de Italia suene lejano, los números son terquemente claros. En España, hasta un 36 % del pescado analizado presenta anisakis. El problema se dispara en las especies capturadas en el Cantábrico (50 %) y baja considerablemente en las del Mediterráneo (6 %). Por suerte, los peces de agua dulce, truchas, percas o carpas, están prácticamente libres de este visitante, y la prevalencia es mínima en marisco y moluscos (ostras, almejas, mejillones…).

Zona de captura Prevalencia de anisakis Cantábrico 50 % Mediterráneo 6 %

Estos porcentajes no significan que todos los ejemplares sean peligrosos, pero sí recuerdan que conviene extremar las precauciones con los “sospechosos habituales”: bacalao, sardina, boquerón, arenque, salmón, merluza, pescadilla, rodaballo, caballa, bonito, jurel, calamar y sepia.

Trucos sencillos para comer pescado sin invitar al anisakis

Antes de que te plantees abandonar el pescado azul para siempre, toca repasar las recomendaciones oficiales de la AESAN. Son simples, baratas y te ahorran más de un disgusto gastrointestinal.

Compra siempre el pescado eviscerado. Quitar las vísceras reduce drásticamente la presencia del parásito.

Quitar las vísceras reduce drásticamente la presencia del parásito. Cocina por encima de 60 °C durante al menos un minuto. La carne debe separarse fácil del hueso y tener un tono mate.

La carne debe separarse fácil del hueso y tener un tono mate. Si lo vas a tomar crudo (o en vinagre), congela cinco días a –20 °C. Asegúrate de que tu congelador tenga tres estrellas; si no, mejor compra el pescado ya ultracongelado.

Con estos tres pasos, el anisakis pasa de enemigo potencial a mero recuerdo. Por consiguiente, la caballa, y cualquier otro pescado de temporada, seguirá en tu mesa sin miedo ni sobresaltos.

¿Debes preocuparte o basta con la cocina de toda la vida?

En la mayoría de hogares españoles, la fritura, el horno o la plancha superan de sobra los 60 °C, de modo que el riesgo se esfuma con el calor. Donde sí hay que hilar fino es con los elaborados en crudo: ceviches, marinados o los populares boquerones en vinagre. Si te apasionan estas preparaciones, recuerda el congelado previo de cinco días. Es un trámite algo pesado, sí, pero infinitamente mejor que una anisakiasis y su peregrinaje posterior por Urgencias.

Por otro lado, no olvides revisar siempre etiquetas y procedencia. Una trazabilidad clara es tu mejor aliada para saber qué ha pasado con tu pescado antes de que llegue a tu cocina. Y, ya que hablamos de burocracia alimentaria, crucemos los dedos para que la próxima vez las autoridades españolas sean tan rápidas como las italianas.