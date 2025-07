Un tesoro bajo las olas: el oro que existe en los océanos es de 20 millones de toneladas y aún no permiten extraerlo

Imagínate caminar por la playa y pensar que, bajo esas aguas saladas, podrías encontrar una fortuna infinita: 20 millones de toneladas de oro. Una cantidad tan astronómica que hace que toda la minería de la historia humana parezca casi irrelevante. Suena a una historia sacada de una novela de aventuras, pero no, esta revelación viene directamente de la NASA.

Claro, todo suena increíble, pero como siempre, lo que parece ser una bendición podría convertirse en una pesadilla. La gran pregunta es, ¿realmente se puede acceder a esta riqueza subacuática? A continuación, desglosamos las razones por las que este “tesoro” sigue siendo un misterio inaccesible.

¿Dónde está este oro?

El oro no está esperando a ser recogido en grandes lingotes en el fondo del mar. No, el metal precioso se encuentra disuelto en el agua de los océanos en concentraciones extremadamente bajas. Para poner las cosas en perspectiva, cada litro de agua de mar contiene solo 0.00000005 gramos de oro. Lo que significa que, aunque el volumen total de oro en el océano sea colosal, la cantidad de este metal en cada litro de agua es tan ínfima que su extracción resulta, hasta ahora, imposible. ¿Te imaginas tener que procesar millones de litros de agua para conseguir un solo gramo? El coste de esa operación sería desmesurado.

A nivel tecnológico, las herramientas y métodos actuales para extraer oro del océano no solo son ineficaces, sino que además resultarían extremadamente costosos. Si sumamos el coste económico con el impacto ambiental, la ecuación no sale a cuenta. El proceso de extraer el oro del agua implicaría alteraciones masivas en los ecosistemas marinos. Las operaciones necesarias para filtrar el oro destruirían hábitats completos, afectando a miles de especies marinas. Los expertos aseguran que, en este momento, el riesgo ecológico no justifica el beneficio económico que se podría obtener de una extracción masiva.

¿Es posible la minería submarina?

El reciente descubrimiento del oro en los océanos ha revivido el debate sobre la minería submarina. Ya existen proyectos en lugares como Papúa Nueva Guinea, donde se están extrayendo minerales del lecho marino. Sin embargo, estos proyectos no están exentos de controversia. Los efectos negativos de estas prácticas sobre el medio ambiente son motivo de intensos debates.

Los sedimentos removidos y los desechos químicos generados durante el proceso de minería pueden dañar irreparablemente la biodiversidad marina. A pesar de estos riesgos, algunos empresarios y científicos esperan que los avances tecnológicos puedan mitigar los impactos negativos en el futuro.

¿Habrá una solución a este enigma?

Si bien hoy en día la extracción de oro del océano parece una tarea imposible, los avances tecnológicos podrían hacer posible lo impensable. En el futuro, nuevas tecnologías podrían ofrecer métodos más sostenibles para recuperar este oro, sin que se ponga en peligro la vida marina. De momento, el oro sigue escondido en las profundidades, esperando a que la ciencia y la sostenibilidad encuentren una manera de sacarlo a la superficie sin destruir el ecosistema en el proceso.

Por ahora, lo que parece un oro inaccesible y abundante nos recuerda lo poco que sabemos sobre las riquezas ocultas de nuestro planeta y cuán complejos son los desafíos que enfrentamos para aprovecharlas de manera responsable.