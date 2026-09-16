Un municipio de Madrid pagará 44.000 euros por una tecnología que ayude a controlar los jabalíes

Startups, scaleups y pymes innovadoras pueden presentar sus propuestas hasta el 17 de septiembre a las 23:59. Las tres mejores reciben premio y la ganadora podrá probar su tecnología durante un año.

El Ayuntamiento de Las Rozas mantiene abierto hasta este jueves 17 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas un concurso para encontrar tecnología capaz de mejorar el seguimiento y control de los jabalíes que entran en zonas urbanas. No se trata de un premio directo de 44.000 euros. Las tres propuestas mejor valoradas recibirán 3.000, 2.000 y 1.000 euros, mientras que la ganadora podrá desarrollar además un proyecto piloto dotado con 44.000 euros. La convocatoria está dirigida a startups, scaleups y otras empresas innovadoras.

El plazo termina el 17 de septiembre y las propuestas deben ser anónimas

Las empresas interesadas disponen ya de muy poco tiempo. El expediente C2026/009 fija el cierre de la presentación de candidaturas para el 17 de septiembre a las 23:59 horas. Las Rozas Innova ha precisado además que la documentación técnica debe presentarse de forma anonimizada, sin referencias que permitan identificar directa o indirectamente al autor. El jurado valorará posteriormente aspectos como la innovación, la viabilidad y el posible impacto de cada solución.

El problema que se intenta resolver tiene también una vertiente de seguridad vial. La DGT registró en 2024 36.087 siniestros con animales en vías interurbanas y el jabalí apareció en 15.049, el 42% del total. En la Comunidad de Madrid hubo 247 siniestros interurbanos con jabalíes implicados. Estos datos no incluyen calles y travesías, por lo que no miden directamente las incursiones urbanas de Las Rozas. Sí permiten contextualizar el peso de esta especie dentro de los accidentes con animales registrados en España.

Los 44.000 euros no son un premio sino el presupuesto para probar la solución

La diferencia es importante para entender la convocatoria. El primer clasificado recibirá 3.000 euros como premio, el segundo 2.000 y el tercero 1.000. Los tres obtendrán además durante un año acceso al Hub Las Rozas Innova. La empresa ganadora será la que tenga la posibilidad adicional de trabajar con la Concejalía de Sanidad y el actual proveedor municipal en un piloto real financiado con 44.000 euros de fondos europeos.

Ese dinero tampoco sustituye al servicio municipal existente para gestionar la fauna silvestre. El contrato licitado por el Ayuntamiento en 2023 establecía un presupuesto base de 328.662,72 euros, IVA incluido, por dos años de servicio, con un valor estimado superior si se agotaban las posibles prórrogas. Las Rozas contaba además en 2024 con un servicio que realizaba más de 500 intervenciones anuales relacionadas con fauna silvestre, aunque esa cifra engloba jabalíes, corzos, aves, reptiles y otras especies.

Las Rozas ya utiliza jaulas con sensores para capturar jabalíes

El Ayuntamiento lleva años trabajando sobre este problema. Entre las medidas existentes figuran jaulas de captura selectiva equipadas con sensores, avisos GSM y monitorización remota, además de cerramientos para impedir la entrada de animales en determinados puntos residenciales. El municipio dispone de cerca de 29 kilómetros cuadrados de áreas forestales y mantiene zonas urbanas próximas a espacios naturales de gran extensión.

Las propias características del territorio dificultan el control permanente. Los animales encuentran agua, comida y refugio cerca de urbanizaciones como Monte Rozas, Punta Galea o El Cantizal. Las capturas mediante jaulas tampoco ofrecen el mismo resultado todo el año, ya que dependen de la disponibilidad de alimento natural, la meteorología y la ubicación de los dispositivos. El municipio intenta ahora complementar esas herramientas con sistemas que detecten antes los movimientos de los animales y permitan reducir actuaciones innecesarias.

El Ayuntamiento busca sensores, análisis de datos y sistemas capaces de anticipar riesgos

El reto GovTech no obliga a utilizar una única tecnología. Las Rozas Innova menciona soluciones relacionadas con monitorización, sensórica, visión artificial, sistemas conectados, análisis de datos o gestión tecnológica de fauna urbana. El resultado debería aumentar la precisión al detectar jabalíes y reducir tanto falsos positivos como falsos negativos. La solución también podría ser reutilizable para otras especies o municipios con problemas semejantes.

Las Rozas ya está probando tecnologías de análisis urbano en otros ámbitos. Durante 2026 puso en marcha, por ejemplo, un piloto con sensores para estudiar movilidad, aparcamiento y flujos peatonales en tiempo real. El nuevo concurso traslada esa filosofía a la gestión de fauna y se integra en GovTech4All, un proyecto europeo en el que participan 32 organismos de innovación de 20 países. Las empresas interesadas pueden consultar la convocatoria de Las Rozas Innova antes de que finalice el plazo.