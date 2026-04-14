Un inquilino puede llegar a ser automáticamente propietario de la vivienda donde vive de alquiler cuando se cumplan estas condiciones

La usucapión puede abrir esa puerta, pero solo en casos muy excepcionales. La clave está en si existen herederos, si sigue habiendo contrato de alquiler y en cómo se mantiene la posesión de la vivienda.

La muerte del propietario de una vivienda alquilada no convierte de forma automática al inquilino en dueño del inmueble. Sin embargo, sí existe una figura recogida en el Código Civil, la usucapión o prescripción adquisitiva, que permite adquirir una propiedad por el paso del tiempo y el uso continuado. Ahora bien, no basta con vivir muchos años en la casa. Además, conviene tener presentes los requisitos del alquiler en 2026, ya que también pueden influir en la situación residencial del arrendatario y en las opciones de apoyo disponibles.

Qué es la usucapión y por qué no convierte al inquilino en propietario automáticamente

La usucapión permite que una persona pueda adquirir la propiedad de un bien por el paso del tiempo y el uso continuado del mismo. Pero cuidado, porque esta posibilidad no se activa solo por residir durante años en una vivienda de alquiler.

Para que un arrendatario pueda llegar a convertirse en propietario, tendría que modificar su situación jurídica y actuar de manera inequívoca como dueño. Esto supone dejar de pagar la renta, asumir gastos y obligaciones propios del inmueble, como el IBI, y ejercer actos de propiedad de forma pública, pacífica e ininterrumpida durante el plazo legal establecido.

Dicho de otro modo, mientras siga existiendo una relación de arrendamiento, no hay nada que hacer. El simple paso del tiempo no transforma al inquilino en titular de la vivienda. De ahí que esta sea una figura excepcional, pensada para casos de abandono prolongado y no para alterar un alquiler en vigor.

Qué ocurre con el alquiler cuando el propietario fallece y no deja herederos

En la situación habitual, la vivienda pasa a los herederos o, en su defecto, al Estado. En consecuencia, el contrato de arrendamiento continúa vigente y el inquilino mantiene su posición como arrendatario.

¿Dónde está entonces la diferencia? En los supuestos excepcionales en los que se produce un abandono absoluto de la propiedad, no aparecen herederos y tampoco existe reclamación alguna. Solo ahí el inquilino podría dejar de pagar la renta y pasar a ocupar la vivienda en concepto de dueño.

Aun así, no es automático. Para que empiece a contar la llamada usucapión extraordinaria, deben cumplirse varias condiciones muy concretas: ausencia absoluta de reclamaciones, inexistencia de actos que reconozcan la titularidad de otra persona y una posesión inequívoca como propietario. En la práctica, ese plazo es de veinte años.

Por tanto, la clave no está en seguir viviendo en la casa tras la muerte del casero, sino en poseerla como dueño y sin reconocer a ningún titular ajeno. Así está el quid de la cuestión.