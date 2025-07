Un informe sobre higiene revela qué países europeos son los que más y menos se duchan a diario: así queda España y sus vecinos

Nos guste o no, la higiene es una de esas cosas que, aunque no siempre nos importe reconocer, nos define como sociedad. Y aunque a veces nos preocupamos más por lo que sucede en las grandes competiciones, como Eurovisión, un reciente informe sobre el aseo personal ha puesto sobre la mesa qué tan limpio está Europa, ¡y las sorpresas no se han hecho esperar! La noticia ha circulado rápidamente por las redes sociales, sobre todo después de que un usuario de Twitter compartiera un estudio con datos sobre la frecuencia con la que los europeos se duchan. Lo que está claro es que la limpieza personal es un tema más polémico de lo que imaginábamos.

¿Quién lidera el ranking de higiene en Europa?

Italia se lleva la medalla de oro en este peculiar concurso de higiene. Un impresionante 95% de la población italiana asegura ducharse todos los días. No es una sorpresa, teniendo en cuenta la importancia que le dan al cuidado personal. Pero lo realmente curioso es que los italianos no están solos en este podio. Portugal también se coloca entre los más aseados del continente, con un 85% a 94% de su población duchándose cada jornada. A nadie le extraña que, como buenos vecinos, compartan esta costumbre.

España y Grecia, por sorpresa para muchos, se encuentran en la misma categoría. Ambos países tienen un porcentaje de ducha diaria que oscila entre el 75% y el 84%. Aunque no son los primeros, su posición en este ranking indica que la mayoría de los españoles y griegos no se olvidan de su higiene diaria. Eso sí, todavía hay margen para mejorar si nos comparamos con los italianos o portugueses.

Los países con peores hábitos de higiene

Siguiendo este curioso ranking, encontramos a Turquía, Bélgica, Bulgaria y Rumanía, donde entre el 65% y el 74% de la población se ducha a diario. Y, como era de esperar, el último puesto lo ocupan países como Francia, Alemania, Noruega y Rusia, donde menos del 65% de la población cumple con este hábito.

A continuación, te dejamos una tabla que resume los datos más destacados de este estudio:

País Porcentaje de población que se ducha a diario Italia Más del 95% Portugal 85% – 94% España / Grecia 75% – 84% Turquía 65% – 74% Bélgica 65% – 74% Bulgaria 65% – 74% Rumanía 65% – 74% Francia Menos del 65% Alemania Menos del 65% Noruega Menos del 65% Rusia Menos del 65%

¿Higiene o costumbre cultural?

Este estudio ha dejado claro que, aunque la ducha diaria es vista como una rutina básica de higiene en muchos países, la frecuencia con la que se realiza varía según la cultura, el clima y, por supuesto, las costumbres locales. Y aunque la limpieza personal no se suele medir en medallas, parece que la competencia europea también puede extenderse a este terreno.

¿Te ha sorprendido algún dato de este ranking? ¿Dónde crees que está España en cuanto a higiene comparado con otros países de Europa?