Un hombre sin trabajo mayor de 52 años viaja a Marruecos 4 veces y el SEPE lo multa con 8.500 euros y le suspende el subsidio de por vida

Un beneficiario del subsidio para mayores de 52 años deberá devolver más de 8.500 euros tras no informar sus desplazamientos fuera de España.

Realizó cuatro viajes a Marruecos sin comunicarlo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La infracción le ha costado perder la ayuda, además de verse obligado a reintegrar 8.509 euros. Esta cuantiosa sanción ha sido recientemente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, respaldando así la actuación del organismo estatal.

En concreto, este ciudadano se amparaba en motivos personales para justificar su salida del país. Sin embargo, el hecho de no haber notificado dichas ausencias terminó por desencadenar el expediente sancionador que ahora le reclama la devolución íntegra de lo cobrado y la extinción de la prestación.

Cómo surgió la infracción del SEPE de 8.500 euros por viajar a Marruecos

Según fuentes cercanas al caso, la principal causa de la sanción se centra en la omisión de la obligación de comunicar los traslados al extranjero. Esta exigencia rige para todos los beneficiarios que reciben algún tipo de subsidio por desempleo. En el supuesto analizado, la persona en cuestión superó los viajes permitidos sin aviso, lo que encendió las alarmas de la administración.

Tras constatar los vuelos de ida y vuelta a Marruecos, el SEPE procedió a abrir el expediente correspondiente. Durante el proceso, se comprobó que las estancias no se encontraban registradas en ningún apartado oficial, de modo que el parado incumplía la norma que exige comunicar cada desplazamiento fuera de las fronteras nacionales.

El afectado se enfrentó a dos consecuencias inmediatas. Por un lado, la suspensión de su derecho a seguir recibiendo el subsidio para mayores de 52 años. Por otro, la reclamación de 8.509 euros, cantidad que debía abonar en concepto de devolución de las ayudas ya percibidas.

La cifra no se calculó al azar. El SEPE revisó los pagos realizados desde el inicio de la prestación y, al constatar las salidas no justificadas, exigió la recuperación de todo lo que se había abonado. En este sentido, la resolución deja claro que la falta de aviso antes de salir al extranjero supone un incumplimiento de las condiciones que permiten mantenerse como beneficiario.

Cuatro viajes a Marruecos sin notificación y la confirmación del TSJ de Madrid

El parado alegó que los cuatro viajes se debieron a circunstancias familiares “absolutamente concretas y excepcionales”. Sin embargo, al no aportar pruebas o comunicación previa de sus ausencias, los magistrados concluyeron que existía un claro incumplimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictaminado que la decisión del SEPE se ajusta a la normativa que estaba en vigor en el momento de los hechos. Dicho fallo ratifica la retirada del subsidio y la obligatoriedad de devolver los más de 8.500 euros reclamados por la Administración.

Este caso pone el foco en la importancia de mantener al SEPE informado de cualquier salida al extranjero, independientemente de la duración o del motivo. La ausencia de comunicación previa implica no solo la pérdida del derecho a la ayuda, sino también la devolución de las cantidades recibidas hasta la fecha.

Aunque la persona sancionada adujo motivos personales y familiares para justificar sus desplazamientos, la resolución final de la justicia deja claro que no existe exención si las ausencias no se notifican. De esta manera, la multa de 8.509 euros supone un contundente ejemplo de que el desconocimiento de las condiciones del subsidio no exime de su cumplimiento.