Un experto fiscal advierte sobre el caos que se prepara en 2027 con las facturas de los autónomos

El Gobierno aplaza la verificación de facturas: Sociedades, 1 de enero de 2027; autónomos, 1 de julio. El fiscalista, José Ramón, alerta de limitaciones, QR en tickets y facturas inalterables.

Será en 2027 cuando entre en funcionamiento Verifactu, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizado el pasado martes. El Consejo de Ministros aprobará un decreto ley que retrasará la entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto de Sociedades y hasta el 1 de julio de 2027 para los autónomos.

Qué es Verifactu y por qué cambia la facturación electrónica en España

Verifactu es el nuevo sistema de facturación electrónica impulsado por la Agencia Tributaria (AEAT) dentro del desarrollo de la Ley Antifraude (Ley 11/2021) y regulado por el Real Decreto 1007/2023. Su finalidad es garantizar la integridad, la trazabilidad y la inalterabilidad de las facturas. Según el experto fiscal José Ramón López (@@tu_blog_fiscal), muchos se fijarán en que aparecerá un código QR en la factura y en que Hacienda recibirá la factura en tiempo real. ¿Te suena a un cambio profundo? Pues lo es.

Fechas clave del retraso para empresas y autónomos que emiten facturas

El calendario queda definido en dos hitos. Vamos al grano: primero, quienes tributan por Sociedades; después, los autónomos.

Colectivo Fecha de entrada en vigor Decisión comunicada Contribuyentes del Impuesto de Sociedades 1 de enero de 2027 Decreto ley del Consejo de Ministros tras el anuncio presidencial Autónomos 1 de julio de 2027 Decreto ley del Consejo de Ministros tras el anuncio presidencial

Por lo tanto, las empresas arrancarán el 1 de enero y los autónomos seis meses más tarde.

El experto fiscal José Ramón López advierte de limitaciones y caos para autónomos

En su perfil de TikTok, López califica el sistema como un “caos” por las “limitaciones” que traerá la normativa. “Esto va a ser un caos para autónomos. Nadie está contando lo que va a implicar”. Señala que afecta a todos, incluso a restaurantes que emiten tickets, porque el código QR aparecerá en esos comprobantes y con ello llegarán las limitaciones.

Afecta a todos, incluidos restaurantes que emiten tickets.

El código QR aparecerá en tickets y facturas.

Hacienda recibirá la factura en tiempo real, según su versión.

El objetivo final sería que el autónomo “tenga la mínima libertad de movimiento” al emitir.

En definitiva, López sostiene que el margen de maniobra del profesional se reducirá notablemente.

Qué ocurre con facturas con errores en el sistema Verifactu según López

¿Y si te equivocas al emitir una factura? El experto es tajante: “cuando tú emitas la factura, esa factura va a ser intocable, inmodificable e imborrable”. Explica que la meta es seguir una trazabilidad para que todo sea inalterable. El aviso es claro: si se comete un error, habrá que emitir una factura rectificativa y una nueva factura. Por tanto, nada de borrar y rehacer.