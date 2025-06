Un cliente pide una hamburguesa casi a medianoche, llega con un regalo y acaba poniendo una reseña negativa en Google

La reacción del restaurante fue sorprendente y la historia no deja de viralizarse.

Cuando ya no quedan ideas para cocinar o simplemente se necesita algo rápido, son muchos los españoles que deciden pedir comida a domicilio. En este caso, un cliente optó por dos hamburguesas casi a la hora de cierre, pero jamás imaginó la peculiar sorpresa que recibiría, ni la reacción que desencadenaría en redes sociales.

A continuación, repasamos lo ocurrido, desde las disculpas del propio consumidor por pedir tan tarde, hasta la inesperada nota que se encontró junto a su ticket y cómo terminó todo con una reseña que está dando que hablar.

Por qué el cliente que pidió hamburguesas se asombró tanto con el ticket inesperado

El cliente, consciente de que se acercaba la medianoche, dejó un mensaje en las notas de su pedido pidiendo disculpas: “Estoy muy malo y no he comido. Lo siento por pedir tan tarde”. ¿Quién no se ha visto en una situación parecida? Aun así, la respuesta por parte del establecimiento fue de lo más amigable. Lejos de rechazar el encargo, optaron por atenderlo y añadir un detalle extra.

Además de las dos hamburguesas, el restaurante le incluyó de regalo un pan de ajo con un breve texto: “Gracias por tu mensaje. Aquí tienes un pan de ajo gratis para que te encuentres mejor. ¡Recupérate!”. Lo que parecía un final feliz se truncó cuando el cliente, pese a agradecer ese gesto, se mostró disconforme con el punto de cocción del queso de la hamburguesa.

Cómo la reseña del cliente sobre el restaurante generó reacciones virales en redes sociales

La publicación del cliente en Google mezclaba un agradecimiento con una queja. Por un lado, reconocía el detalle del restaurante; por otro, arremetía contra la textura del queso: “Sinceramente, ojalá me hubiesen dicho que estaban cerrados. No voy a volver a pedir nunca más”, concluyó, pese a haber comenzado el texto con halagos para los empleados.

Este contraste de reacciones provocó un gran revuelo en redes sociales, con miles de ‘me gusta’ y menciones que se posicionaron a favor tanto del cliente como de la amabilidad del local. ¿Qué harías tú si te encuentras con este panorama?

Lista de consejos para evitar sorpresas al pedir hamburguesas a domicilio a última hora

Es cierto que cada consumidor tiene sus exigencias. Para minimizar posibles malentendidos, conviene tener en cuenta:

Consultar opiniones: Antes de decidirte por un establecimiento, revisa los comentarios de otros clientes. Revisar horarios: Pide con cierta antelación si el restaurante está a punto de cerrar. Dejar notas claras: Aclara cualquier alergia, preferencia de cocción o aderezo extra. Mantener un tono cordial: Si hay algún problema, comunicarlo con educación puede facilitar la solución.

Por supuesto, los establecimientos también valoran que los consumidores se expresen con respeto, incluso ante un posible error de cocinado.

Posibles reacciones de los restaurantes según la hora de cierre y el tipo de pedido

A continuación, se muestra una tabla que ilustra cómo pueden actuar algunos restaurantes cuando se realizan pedidos a última hora:

Horario de pedido Actitud posible del local Resultado habitual Próximo al cierre Puede rechazarlo educadamente o atenderlo con prisas Mayor riesgo de incidencias en la preparación Horas centrales Suele haber más personal y dedicación a cada encargo Pedidos más personalizados y con tiempos más cortos Horario amplio Al haber más margen de preparación y reparto Experiencia de mayor calidad en general

Los restaurantes, por tanto, pueden diferir en sus respuestas. Sin embargo, cada caso es único, y la experiencia final puede variar en función de la filosofía del negocio y de las expectativas del cliente.