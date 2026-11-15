TEDi pide dejar de usar dos conjuntos de bisutería por plomo y permite recuperar los dos euros pagados

El aviso de TEDi identifica dos referencias y ofrece reembolso o cambio. FACUA lo ha difundido este 9 de noviembre.

TEDi mantiene un aviso de retirada de dos conjuntos de bisutería tras detectar niveles elevados de plomo en la soldadura de un anillo. La cadena desaconseja seguir utilizándolos y ofrece devolver los dos euros de su precio o cambiarlos por otro artículo. FACUA ha difundido la advertencia este 9 de noviembre de 2026. La alerta alemana se publicó el día 6, mientras el cartel de la empresa está fechado el 21 de octubre. La medida afecta a referencias identificadas.

TEDi identifica los conjuntos de tres piezas con dos números de artículo

Las referencias españolas son 7807700176 y 8235400176. El aviso alemán identifica los conjuntos rosa y amarillo con los códigos completos 780770017610000000200 y 823540017610000000200. La imagen del cartel muestra piezas de bisutería sobre soportes de cartón, con collar, pulsera y anillo. Comparar esas referencias resulta más preciso que guiarse únicamente por el color. Como ocurre en otras retiradas de productos, la identificación del artículo permite comprobar si lo guardado en casa coincide con el comunicado. El aviso se refiere al conjunto, aunque el hallazgo se localice en el anillo.

La web española señala que los productos estuvieron a la venta hasta el 21 de octubre de 2026. Existe una discrepancia entre sus versiones lingüísticas sobre el inicio de comercialización. El texto castellano indica el 19 de julio de 2024 y el catalán, el 19 de julio de 2026. Ambas versiones mantienen las mismas referencias y la misma fecha final. Quien conserve estos artículos debería identificarlos por su código y fotografía. Recordar una compra anterior al verano de este año no basta para descartarlos.

El reembolso puede pedirse en cualquiera de las tiendas de la cadena

TEDi anuncia la posibilidad de entregar los conjuntos en cualquiera de sus establecimientos, con reembolso de dos euros o cambio por otro artículo. Su cartel español incluye el teléfono 96 136 79 00 y el correo comercio@tedi.com para resolver dudas. La propuesta publicada no fija una fecha final para devolverlos. Si el código ya no se conserva, la fotografía oficial y los datos de compra pueden ayudar a consultar la identificación. El aviso debe presentarse como una actuación de seguridad, vinculada a esos productos concretos.

Una recuperación por seguridad tiene una finalidad distinta de la devolución voluntaria de una compra que ya no gusta. Las condiciones habituales de devolución no describen por sí solas este supuesto. El Reglamento europeo de seguridad general de los productos exige una solución eficaz, gratuita y oportuna cuando se recupera un artículo. Contempla reparación, sustitución o reembolso, con las condiciones y excepciones que establece su artículo 37. En este caso, la solución concreta anunciada por TEDi permite escoger entre recuperar el precio comunicado o cambiar el conjunto.

El plomo está restringido en joyería y bisutería por sus efectos sobre la salud

La Organización Mundial de la Salud explica que el plomo es un metal tóxico capaz de afectar a distintos sistemas del organismo. Los niños pequeños son especialmente sensibles a sus efectos, incluidos los relacionados con el desarrollo del sistema nervioso. La exposición puede producirse por diferentes vías, entre ellas la ingestión de materiales contaminados. Esa información general explica la importancia de evitar fuentes de exposición. No permite deducir que una persona que haya llevado estas piezas esté intoxicada ni sustituye una valoración sanitaria individual cuando exista una preocupación concreta.

La normativa europea REACH restringe la utilización y comercialización de artículos de joyería cuando una parte alcanza una concentración de plomo del 0,05% en peso. La regulación incluye bisutería, anillos, collares y otros accesorios, y contempla excepciones para determinados materiales o artículos antiguos. El criterio se aplica a las partes y componentes previstos en la norma, no solamente al peso total de una colección. TEDi no publica en su aviso el resultado numérico del análisis. Por tanto, no puede calcularse cuántas veces superaba un límite a partir de esa comunicación.

La advertencia debe llegar también a quien recibió las piezas como regalo

El Reglamento europeo establece que los avisos de recuperación deben describir el producto, sus identificadores, el riesgo y las actuaciones que se piden al consumidor. También prevé información sobre las soluciones ofrecidas y canales de consulta. Cuando las empresas pueden identificar a los compradores afectados, deben notificarlos directamente sin demora indebida. Si no pueden contactar con todos, deben utilizar otros medios adecuados, incluidos web y puntos de venta. Estas obligaciones explican la importancia de una advertencia pública cuando el artículo lleva tiempo vendido y puede seguir utilizándose.

Si el conjunto se regaló o pasó a otra persona, la información debe llegar a quien lo conserva. Compartir el enlace oficial permite consultar la fotografía, los números y las instrucciones completas, sin depender de mensajes recortados. La publicación alemana del 6 de noviembre identifica el mismo problema y ofrece igualmente devolución o cambio. En España, la referencia operativa es el aviso de TEDi Comercio, con sus datos de contacto. La actuación indicada consiste en dejar de utilizar el conjunto identificado y seguir la solución de recuperación anunciada por la cadena.