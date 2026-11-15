La OCU lanza una advertencia antes del Black Friday 2026 y recuerda que solo bajaron el 35% de los precios

El seguimiento del Black Friday ya compara miles de precios. Los resultados del año pasado no permiten dar por comprobadas las rebajas de noviembre.

La OCU ha anunciado su seguimiento de precios del Black Friday de 2026, previsto para el viernes 27 de noviembre. La organización recuerda que solo bajó un 35% de los precios analizados en 2025. La vigilancia de este año está en marcha y todavía no ofrece un balance de la campaña. Para quien prepara una compra, el dato decisivo será cuánto costaba realmente ese mismo producto antes del descuento.

El Black Friday de 2026 ya tiene vigilancia diaria antes de que lleguen las grandes ofertas

La organización explica que recopila información de casi 3.000 productos, repartidos en 37 categorías y 55 páginas web. Su seguimiento parte de septiembre y reúne más de 14.400 precios diarios. El análisis anterior abarcó más de 14.000 precios de electrónica y electrodomésticos en 60 tiendas online. Son muestras de años distintos. La advertencia actual se apoya en ese antecedente, mientras continúa la recogida de datos de noviembre. Las precauciones durante las rebajas también sirven para distinguir una promoción de una compra que realmente interesa.

Antes de comparar, hay que identificar exactamente el modelo que se quiere comprar. Dos televisores de apariencia similar pueden tener referencias, tamaños o prestaciones diferentes. El mismo cuidado sirve para un ordenador vendido con distinta memoria o almacenamiento. Anotar el código completo, el vendedor y la fecha permite comparar ofertas equivalentes. También ayuda separar el precio del aparato de prestaciones añadidas, como instalación o retirada del antiguo. Un importe inferior pierde utilidad como referencia si corresponde a otro producto o a un servicio distinto.

El precio tachado debe respetar la referencia de los treinta días anteriores

El artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista exige mostrar claramente el precio anterior y el reducido cuando se anuncia una rebaja. Define el anterior como el menor aplicado a productos idénticos durante los treinta días precedentes. Por eso, la referencia legal no se sustituye libremente por el precio recomendado del fabricante. Tampoco basta con escoger el importe más alto que apareció durante ese periodo. La regla permite evaluar la rebaja anunciada por el establecimiento, aunque otra tienda venda el mismo artículo todavía más barato.

Un ejemplo aclara la diferencia. Si una aspiradora costó 200 euros, después 150 y ahora se anuncia a 140, la referencia será 150 dentro de ese periodo. El ahorro frente a ese mínimo es de 10 euros, aproximadamente un 6,7%. Compararla con 200 produciría un reclamo del 30%, que describe otra referencia. Son cifras ilustrativas, ajenas al estudio de OCU. Además, la ley obliga a informar de la duración y las condiciones especiales de las promociones. La fecha final permite saber hasta cuándo sigue disponible la propuesta comercial.

El coste completo y las medidas del aparato también forman parte de la decisión

En una compra a distancia, la información previa debe incluir el precio total con impuestos y los gastos adicionales que correspondan. El texto de consumidores menciona expresamente transporte, entrega y gastos postales. Si algún coste no puede calcularse previamente, debe advertirse su posible exigencia. La comparación puede hacerse sumando esos conceptos para cada vendedor. Así se evita elegir una cifra inicial aparentemente menor que termina aumentando al introducir el domicilio. También deben constar las modalidades de pago y las condiciones de entrega ofrecidas por la empresa.

Las características del producto merecen la misma atención que el descuento. En un electrodoméstico grande, las dimensiones determinan si cabe en el hueco disponible y si puede entrar por las puertas. Medir el hueco, las puertas y el recorrido de entrada evita descubrir un problema de instalación después de recibir el pedido. La capacidad y el consumo declarado ayudan a valorar su adaptación al hogar. Comprar un aparato innecesariamente grande puede comprometer espacio y presupuesto. Ese examen responde a las necesidades del comprador, no al tamaño del porcentaje anunciado.

La devolución online tiene plazos y excepciones que deben conocerse antes de pagar

El derecho general de desistimiento en compras a distancia permite cambiar de opinión durante catorce días naturales, con las excepciones legales correspondientes. En la compraventa de bienes, el cómputo parte normalmente de su recepción. Existen exclusiones, como productos claramente personalizados o determinados artículos precintados de higiene que se hayan desprecintado. La devolución también puede generar costes directos para el comprador si fue informado previamente y la empresa no los asume. Por eso, una política comercial de devolución gratuita puede resultar relevante al comparar dos ofertas parecidas.

Tras comunicar el desistimiento, el consumidor dispone generalmente de otros catorce días naturales para devolver el bien. La empresa debe reembolsar conforme a la ley, aunque puede retener el importe hasta recibirlo o disponer de una prueba de devolución. No basta con dejar pasar un paquete sin explicar la decisión. Guardar la confirmación de compra, la oferta y el justificante de la comunicación facilita acreditar lo ocurrido. El seguimiento de OCU permitirá conocer después el comportamiento de los precios de 2026. Hasta entonces, cada oferta requiere comprobar su referencia y sus condiciones.