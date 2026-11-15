AESAN pide no consumir este kéfir de cabra por presencia de salmonela: estos son los lotes afectados

La alerta del kéfir La Pardina identifica dos lotes y varios tamaños. La distribución inicial fue en Aragón, con posibles redistribuciones.

AESAN ha pedido no consumir dos lotes de kéfir La Pardina por presencia de salmonela. El aviso, publicado el 4 de noviembre de 2026, sigue siendo relevante para quienes conservan botellas con caducidad posterior a este lunes. La distribución inicial se realizó en Aragón, aunque no se descartan redistribuciones a otras comunidades. La identificación combina marca, lote, formato y fecha. Esa comprobación permite distinguir las unidades incluidas de otros productos que comparten denominación comercial.

Los dos lotes de kéfir La Pardina tienen formatos y caducidades diferentes

El producto se denomina Kéfir de cabra con probióticos y se presenta refrigerado en botellas blancas. El lote 62100902 caduca el 14 de noviembre de 2026 y comprende envases de 500 y 1.000 mililitros. El lote 62102102 caduca el 25 de noviembre y comprende botellas de 250, 500 y 1.000 mililitros. Son las combinaciones identificadas en la comunicación oficial. La referencia de la alerta es ES2026/659, útil para localizar el aviso completo y sus imágenes sin confundirlo con publicaciones sobre otros lácteos.

Tener una fecha futura en la etiqueta no permite ignorar una advertencia referida a ese lote. La instrucción específica es abstenerse de consumir las unidades afectadas. Como muestran otras alertas alimentarias, la marca por sí sola resulta insuficiente para identificar el producto. El mismo nombre puede aparecer en formatos o partidas diferentes. Leer conjuntamente los datos del envase evita pasar por alto una botella incluida. También impide atribuir el aviso a todas las referencias de un fabricante.

El autocontrol de la empresa activó la comunicación a las autoridades

La incidencia procede del autocontrol de la propia empresa, que informó a las autoridades competentes. Aragón trasladó la notificación mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Ese recorrido encaja con las obligaciones del Reglamento europeo 178/2002. Sus artículos 17 y 19 atribuyen a los operadores responsabilidad sobre la seguridad alimentaria en las fases bajo su control. Cuando una empresa considera que un alimento distribuido incumple los requisitos de seguridad, debe iniciar su retirada e informar a la autoridad competente.

La normativa también exige informar a los consumidores cuando el producto pueda haber llegado a sus manos. Si otras medidas resultan insuficientes, prevé recuperar los alimentos ya suministrados. El artículo 18 regula la trazabilidad: las empresas deben poder identificar proveedores y destinatarios empresariales. Esos registros ayudan a seguir una partida desde su origen hasta los establecimientos que la reciben. Por ejemplo, una entrega a un distribuidor puede preceder a ventas en diferentes tiendas. Esa posibilidad explica la importancia de investigar el recorrido completo antes de delimitar definitivamente un destino.

AESAN indica acudir al centro de salud si hubo consumo y aparecen síntomas compatibles

Para quienes hayan consumido una unidad afectada y presenten síntomas compatibles, AESAN recomienda acudir a un centro de salud. Su documentación sobre salmonelosis describe diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas y, en ocasiones, vómitos. Explica que los síntomas suelen aparecer entre seis y setenta y dos horas después de la ingestión. El intervalo describe la enfermedad de forma general y no permite diagnosticar un caso concreto. El aviso sobre estos lotes no comunica un número de personas enfermas ni confirma un brote asociado al producto.

La misma documentación destaca que la deshidratación puede resultar especialmente problemática en niños pequeños y personas mayores. También recoge medidas generales de prevención, como lavarse las manos, limpiar utensilios y separar alimentos crudos de los cocinados. Estas pautas reducen riesgos habituales de contaminación durante la manipulación de alimentos. No sustituyen la instrucción concreta aplicable a una partida objeto de alerta. En este caso, conservar el producto en frío no cambia la recomendación publicada de no consumirlo. La respuesta doméstica debe partir de la identificación del envase y del aviso oficial.

El aviso público sirve para localizar también las botellas que ya están en casa

AESAN explica que sus comunicaciones dirigidas a consumidores buscan evitar que se consuman alimentos inseguros ya adquiridos. La agencia distingue avisos de interés general de otros relativos a alérgenos o sustancias que afectan a grupos concretos. Esta alerta figura entre las de interés para toda la población. Su portal recomienda comprobar la información precisa del producto, incluidos lotes y fechas, y recurrir a fuentes oficiales. Consultar el aviso completo permite acceder al contexto que puede desaparecer en una fotografía reenviada o en un titular recortado.

En un hogar donde varias personas compran o guardan alimentos, la comprobación debe llegar a quien vaya a consumirlos. Fotografiar la etiqueta permite compartir la referencia sin transcribir a mano una secuencia de ocho cifras. Si una botella coincide, el comunicado ofrece la identificación y la instrucción sanitaria, pero no detalla un procedimiento comercial de reembolso. Las posibles gestiones con el establecimiento deben plantearse con esos datos. La información decisiva sigue siendo la coincidencia con uno de los dos lotes publicados, aunque la fecha impresa todavía no haya llegado.