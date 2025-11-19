Terraza llena de visitantes en la estación de esquí de Sierra Nevada con telesillas y pistas nevadas al fondo

Sierra Nevada (Granada) busca personal sin experiencia para trabajar a pie de pistas de esquí: contrato fijo discontinuo y transporte a la estación

por

La empresa de restauración con base en la estación de esquí de Sierra Nevada ubicada en Monachil (Granada) refuerza su equipo de sala con cinco plazas de ayudante de camarero/a y también cocinero/a. La contratación es fijo discontinuo, jornada indiferente, con cobertura de jornadas completas y refuerzos en fines de semana y festivos. La oferta incluye dietas y transporte hasta la estación, además de flexibilidad horaria. Un entorno dinámico y a pie de pistas para quienes quieran crecer en hostelería y restauración. Bien, todos los datos necesarios para inscribirte lo tienes en esta noticia.

Quién puede solicitar estas plazas para trabajar en Sierra Nevada: condiciones y requisitos

Sierra Nevada Food busca nuevos empleados/as para trabajar en la estación de esquí de Monachil (Granada) y cuyas funciones se desarrollan en sala, con foco en atención al cliente y servicio en mesa. La compañía ofrece dietas, transporte hasta la estación y beneficios sociales asociados al uso de vehículo/kilometraje, junto con flexibilidad horaria para favorecer la conciliación.

Condiciones y beneficios clave

AspectoQué ofrece Sierra Nevada Food
ContratoFijo discontinuo
ModalidadPresencial (Monachil, Granada)
JornadaIndiferente; jornadas completas y fines de semana/festivos
RetribuciónNo especificada en la oferta
BeneficiosDietas y transporte hasta la estación
Beneficios socialesVehículo/kilometraje; flexibilidad horaria
CategoríaTurismo y restauración – Restauración
NivelEmpleado/a
Vacantes5

En consecuencia, se combinan estabilidad estacional propia del fijo discontinuo, un entorno único y apoyos logísticos que facilitan el día a día. Por último, no olvides que se piden cumplir una serie de requisitos para poder participar en este proceso de selección en Sierra Nevada Foods:

  • Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
  • Experiencia: no requerida.
  • Conocimientos valorados: servicio de bebidas (incluidas alcohólicas), servicio de comidas, atención al público, servicio de mesa y en sala; manejo en restaurante y cafetería.

Cómo inscribirse en la oferta de Sierra Nevada Food

La postulación se realiza a través del portal de empleo donde se ha publicado la vacante “Ayudante de camarero/a – Sierra Nevada Food (Monachil)”. Accede a la oferta, revisa los requisitos, confirma que tu disponibilidad cubre fines de semana y festivos, y adjunta tu currículum actualizado. Añade un breve texto destacando tu trato al público, tu agilidad en sala y la disponibilidad horaria; si no tienes experiencia, subraya tu rapidez de aprendizaje y actitud de servicio.

Deja un comentario