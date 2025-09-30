Si buscas trabajar a media jornada manda el CV a alguna de estas 930 ofertas de empleo: sueldos fijos e incentivos

El mercado laboral sigue ofreciendo oportunidades a quienes buscan trabajar a media jornada, especialmente en el sector comercial, ventas, profesiones, artes y oficios, hostelería o sanidad, entre otras. Los contratos que se ofrecen son muy variados, desde jornada parcial de mañana, tarde, noche o turnos rotativos. En esta ocasión, existen 930 ofertas de empleo activas en distintas provincias españolas, entre las que destacan por número de vacantes Madrid, Barcelona, Islas Baleares o Valencia, entre muchas más.

Muchas de estas vacantes no requieren experiencia previa y ofrecen contrato indefinido con salario fijo más incentivos, lo que convierte estas posiciones en una alternativa interesante para estudiantes o personas que desean compaginar con otras actividades.

Estas son algunas de las 930 ofertas de empleo para trabajar a media jornada

Trabajar como promotor/a de ONG o en atención al cliente a media jornada se presenta como una opción laboral estable y flexible, con la posibilidad de alcanzar sueldos atractivos gracias a los incentivos, además de la ventaja de poder compatibilizarlo con estudios u otras actividades. No obstante, existen más ofertas de empleo disponibles en diferentes áreas laborales, con un total de 930, como hemos dicho anteriormente. Estas son alguna de las más recientes:

Promotor/a ONG en Madrid (Wesser & Partner) : contrato de media jornada en horario de mañana, con sueldo fijo de 853 € al mes más incentivos que pueden elevar el salario hasta los 1.500 €.

: contrato de media jornada en horario de mañana, con sueldo fijo de 853 € al mes más incentivos que pueden elevar el salario hasta los 1.500 €. Captador/a de socios en Madrid (Perspective Marketing SL) : media jornada con un sueldo que oscila entre los 1.050 y 1.600 € brutos al mes.

: media jornada con un sueldo que oscila entre los 1.050 y 1.600 € brutos al mes. Auxiliar administrativo/a en Logroño (Servifincas Rioja) : contrato de media jornada de mañanas, aunque no se especifica el salario.

: contrato de media jornada de mañanas, aunque no se especifica el salario. Camarero/a en Madrid (Roostiq): media jornada con un salario anual de 10.000 € brutos.

En cuanto a las condiciones salariales, el sueldo base puede variar según el cargo, empresa o la propia ubicación de la empresa y de los objetivos alcanzados. Por ello, es importante visualizar cada una de estas ofertas de empleo y ver los requisitos y condiciones específicas de las mismas.

Cómo enviar el currículum

Para inscribirse en cualquiera de estas vacantes es necesario acceder al portal de empleo donde las empresas han publicado sus ofertas de trabajo. Una vez dentro, basta con seleccionar la oferta deseada, pulsar sobre la opción “Inscribirme” y adjuntar el currículum en formato PDF. Será necesario registrarse en la plataforma rellenando un formulario con los datos personales en el caso de ser tu primera vez. Recuerda tener el CV actualizado y no olvides que puedes postularte en todas las ofertas de empleo que quieras. Usa los filtro de búsqueda para ser más cómodo, como por ejemplo la ubicación o el nivel de estudios.