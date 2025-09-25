SEPE publica 128 ofertas para encontrar personas con estudios primarios y sin experiencia: pasos para enviar el CV

El portal laboral ‘Empléate’ del SEPE reúne 128 vacantes activas en las que no se exige experiencia previa y basta con estudios primarios completos. Hay oportunidades en atención al cliente, hostelería, logística, comercio, servicios, industria, cuidados y agro, con sueldos varía según el puesto y la provincia. A continuación, tienes la información para conocer con detalle las ofertas de empleo del SEPE donde empresas de diferentes sectores profesionales buscan trabajadores y los pasos para enviar el currículum.

Ofertas de empleo del SEPE en distintas provincias

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con un total de 128 ofertas de empleo con las características detalladas (sin experiencia y solo con estudios primarios). Por ello, dado la gran cantidad de vacantes, en este apartado hacemos mención tan solo a unas cuantas, las cuales se han publicado más recientemente en su portal de empleo. Se puede observar el puesto a cubrir, la ubicación y el salario:

Teleoperadores/as de venta de energía en Sevilla

Ampliación de ‘call center’ para asesorar a clientes y ayudarles a ahorrar en su factura de la luz en un entorno de trabajo estable y con incorporación inmediata. Se ofrece disponibilidad inmediata y salario de 8.400–14.400 €

Técnico/a de recogida de muestras en Las Palmas (Canarias)

Apoyo a laboratorio líder en análisis agroalimentario: logística y recogida de muestras en Gran Canaria.

Ayudante de camarero/a en Barcelona

Funciones propias de sala a jornada completa: apoyo en barra y comedor, atención al cliente. El salario es de entre 15.000–18.000 €.

Técnico/a reparación de balanzas y equipos de pesaje en Madrid

Reparación, instalación y programación de equipos de pesaje electrónico y TPV. El salario es de entre 19.047–21.000 €

Oficial de 2.ª (mantenimiento en aeropuertos y carreteras) en Madrid

Trabajos de señalización horizontal, eliminación de caucho y texturado de superficies por toda España. El sueldo es de entre 14.000–18.000 €.

Carpintería de aluminio (fabricación en taller) en Barcelona

Fabricación de carpintería de aluminio en línea de taller.

Técnico/a de montaje de puertas automáticas

Montaje de puertas automáticas en obra con incorporación inmediata.

Trabajador/a en prisiones en Toledo

Puesto de apoyo en centro penitenciario con un salario entre los 1.381,33–1.500,00 €.

Repartidor/a para pizzería (El Vendrell) en Tarragona

Reparto a domicilio, apoyo en cocina y preparación de pedidos; colaboración en limpieza y mantenimiento del local con salarios entre los 7.800–15.600 €

Otros puestos de trabajo disponibles

Camarero/a en Zamora.

Aprendiz/a de pizzaiolo/a en Tarragona.

Recepción – preparador/a de pedidos en Madrid.

Comerciales de seguros en Alicante.

Dependienta para bacallaneria en Mercado de Granollers, Barcelona.

Peón/a de fábrica – producción y envasado de quesos en León.

Ayudante de panadero/a (turno nocturno) en Cádiz.

Tractorista (plantación de almendros) en Huesca.

Mozo/a de almacén (salaje y paletizado de pieles) en Ávila.

¿Cómo inscribirte a cualquiera de estas ofertas de empleo del SEPE?

Entra en el portal ‘Empléate’ del SEPE, busca por provincia o sector, filtra en los apartados «sin estudios» y «sin experiencia» para ver el total de vacantes. Abre la oferta que te interese y pulsa «Inscribirse». Con 128 ofertas abiertas para perfiles con estudios primarios y sin experiencia, puedes postular a varias a la vez para aumentar tus opciones.