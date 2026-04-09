Hacienda facilitará al INSS la información fiscal de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones

La prórroga del convenio permitirá al INSS revisar con más detalle si se cumplen los requisitos del IMV y de otras prestaciones. El cruce de datos afectará también a pensiones y ayudas gestionadas por la Seguridad Social.

La Agencia Tributaria y la Seguridad Social seguirán compartiendo durante cuatro años más la información fiscal de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y de otras prestaciones. En la práctica, esta prórroga del acuerdo hasta 2030 permitirá al Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobar con mayor precisión cuánto cobran los beneficiarios, cuál es su nivel de ingresos y si mantienen el derecho a seguir percibiendo la ayuda.

Qué prestaciones revisará la Seguridad Social con los datos facilitados por Hacienda

La medida no se limita al Ingreso Mínimo Vital. También alcanza a pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente, pensiones en favor de familiares, pensiones mínimas y otras ayudas gestionadas por la Seguridad Social. Por tanto, el objetivo es reforzar el control sobre la situación económica real de cada hogar.

¿En qué se traduce esto para los beneficiarios? Pues en una revisión más ágil de los ingresos, el patrimonio o los cambios en la unidad familiar que puedan influir en el derecho a cobrar una prestación. Antes de ver los datos más destacados, conviene tener claro el alcance de este intercambio de información entre ambas administraciones.

Dato clave Información Duración de la prórroga Hasta 2030 Prestación principal afectada Ingreso Mínimo Vital Otros pagos incluidos Pensiones y ayudas de la Seguridad Social Finalidad Comprobar requisitos e ingresos

En consecuencia, la Seguridad Social contará con una vía más rápida y fiable para revisar tanto nuevas solicitudes como expedientes ya aprobados.

Cuántas personas cobran el Ingreso Mínimo Vital y por qué se revisa

Según las estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidas en la información facilitada, el Ingreso Mínimo Vital llegó a 2.441.675 personas repartidas en 798.312 hogares. Además, la cuantía media mensual es de 546,8 euros por prestación y 552.300 hogares cobraron el Complemento de Ayuda para la Infancia.

El IMV es una ayuda complementaria a los ingresos destinada a personas solas o unidades de convivencia sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Aunque tiene carácter indefinido, ojo, eso no significa que no pueda revisarse.

De hecho, la Seguridad Social comprueba periódicamente, normalmente a final de año, que se siguen cumpliendo los requisitos de vulnerabilidad económica y el resto de condiciones previstas en la norma.

Qué obligaciones deben cumplir los beneficiarios para no perder el IMV

Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital también tienen deberes que no pueden pasar por alto. Entre las principales obligaciones se encuentran las siguientes:

Comunicar cambios de domicilio o de situación personal y familiar dentro del plazo establecido.

Aportar la documentación que les sea requerida.

Informar de determinadas salidas al extranjero.

Presentar cada año la declaración del IRPF.

Si esa información no se comunica o la administración detecta cambios en las condiciones, el expediente puede revisarse. ¿Y qué puede pasar entonces? Desde una modificación de la cuantía hasta la suspensión temporal de la prestación o incluso la reclamación de cantidades cobradas de forma indebida.