El único bar de este pueblo de 150 habitantes dice adiós y pone fin a un negocio que se había convertido en el alma del municipio

El negocio de Mónica Bermejo cerró el domingo 19 de abril tras tres años de actividad. La falta de espacio y los problemas para encontrar personal precipitaron una decisión que deja a Villavendimio sin su único bar.

Keops, el único bar del municipio, bajó la persiana el domingo 19 de abril. En estos tres años había pasado de ser un negocio a convertirse en un lugar habitual para comidas, cenas, cartas, bingos, fiestas y conversaciones en un pueblo de 150 habitantes. Bermejo cierra esta etapa “desde el orgullo de haber creado y levantado algo bonito”.

El cierre de Keops en Villavendimio deja al pueblo sin bar

¿Qué ha pasado en Villavendimio? La respuesta es simple: el municipio se ha quedado sin bar. Bermejo abrió en Semana Santa de hace tres años pensando que “iba a ser algo de una semana para sacarme un extra”, mientras trabajaba en Zamora como técnica de calidad.

Dos meses después dejó aquel empleo y siguió al frente del negocio. Tenía experiencia en hostelería, aunque no en cocina, donde asegura que en las hamburguesas encontró “la tecla correcta”. También se muestra orgullosa de haber logrado que mucha gente de fuera fuera al pueblo a por la cena. Así queda el resumen del cierre:

Clave Detalle Negocio Keops Fecha 19 de abril Motivos Falta de espacio y de personal Próximo paso Intentar que el bar siga abierto

Con este panorama, el cierre ya es un hecho y el relevo queda en el aire.

Mónica Bermejo detalla los motivos del cierre del bar Keops

¿Seguirá abierto el local? Por ahora, no, aunque el Ayuntamiento actuará como intermediario entre el dueño y el alquilado para intentar que el bar siga abierto, ya que “le da mucha vida al pueblo”. Los problemas que más pesaron fueron estos:

El local “se ha quedado muy pequeño”.

En momentos de más afluencia era difícil trabajar bien.

“Es imposible encontrar personal”.

Al principio también costó encontrar proveedores.

Aun así, Bermejo defiende que emprender en el medio rural sí es posible, porque faltan servicios y porque “si se monta algo de verdad y bien, los vecinos de los pueblos nos apoyamos mucho”.

El impacto del cierre de Keops en la vida social de Villavendimio

La despedida llega con pena y orgullo. Bermejo recuerda el primer café, las risas con el equipo, las tardes de cartas, los bingos y las fiestas, y agradece a Tania Arribas el año y medio compartido en esta etapa.

Ahora quiere tomarse “una temporada de estar tranquila” y pensar su próximo paso. Mientras tanto, Villavendimio pierde, al menos por ahora, uno de sus espacios más vivos.