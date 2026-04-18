Esta ventaja de la Seguridad Social permite acercarse a la jubilación anticipada con años añadidos de forma legal

Este mecanismo legal permite adelantar la jubilación anticipada o parcial al sumar años solo a efectos de edad. Eso sí, interesa especialmente a quienes no llegan a los 38,5 años cotizados, porque no mejora la cuantía de la pensión ni rebaja los recortes.

La llamada cotización en la sombra es un derecho recogido en la Ley General de la Seguridad Social que puede ayudar a muchos trabajadores a retirarse antes. Según ha explicado el abogado Ignacio Solsona, este sistema permite añadir hasta 4 años de cotización en la jubilación anticipada involuntaria, 3 en la parcial y 2 en la voluntaria, aunque solo para calcular la edad de acceso.

Qué es la cotización en la sombra y cómo ayuda a adelantar la jubilación

Solsona resume este mecanismo de forma clara: «se tendrá como cotizado todo el tiempo que falte desde la edad de jubilación anticipada que interese hasta la edad de jubilación ordinaria que corresponda a cada uno».

Esto quiere decir que ese tiempo se suma únicamente para comprobar si se puede acceder antes al retiro. De ahí que sea una vía especialmente útil para quienes se quedan cerca del periodo exigido. ¿Un ejemplo? Una persona que en 2027 tenga 36,5 años cotizados no podría jubilarse a los 63 si la norma exige 38,5 años, pero al sumar 2 años de cotización en la sombra sí alcanzaría ese requisito. Antes de seguir, conviene ver de un vistazo cómo se aplica:

Modalidad de jubilación Años que puede sumar Anticipada involuntaria Hasta 4 años Jubilación parcial Hasta 3 años Anticipada voluntaria Hasta 2 años

Por tanto, no es un truco ni una excepción rara: es un derecho real y vigente que puede marcar la diferencia para acceder antes a la jubilación.

Qué límites tiene la cotización en la sombra y por qué no aumenta la pensión

Ahora bien, ojo, porque este derecho tiene límites muy claros. Solsona insiste en que no sirve para todo, y ahí está la clave para no llevarse una sorpresa. ¿Permite cobrar más pensión? No. ¿Reduce los coeficientes reductores? Tampoco. Estas son sus principales limitaciones:

No aumenta el porcentaje de pensión a cobrar. Para percibir el 100% de la base reguladora habrá que tener los años reales exigidos, que a partir de 2027 serán 37.

No sirve para completar el periodo mínimo exigido para la jubilación anticipada, fijado en 33 años en la involuntaria y 35 en la voluntaria.

No reduce la penalización por adelantar la jubilación, ya que los coeficientes reductores se aplican sobre los años efectivamente cotizados.

Para esos periodos mínimos, en cambio, sí pueden computar otros derechos, como el servicio militar, hasta un año, o los 112 días por parto en mujeres que no estuvieran cotizando en ese momento.

Cómo se aplica este derecho en la jubilación parcial tras la reforma

La cotización en la sombra también tiene efecto en la jubilación parcial, que permite compatibilizar trabajo y pensión. Según explica Solsona, tras la reforma de abril de 2025 ya es posible solicitarla tres años antes de la edad ordinaria, y este cómputo adicional facilita cumplir el requisito de edad.

En resumen, su función es una y muy concreta: abrir la puerta al acceso anticipado o parcial en lo relativo a la edad. No mejora la cuantía final, no recorta penalizaciones y no completa los años mínimos exigidos. Así están las cosas.