Se necesita personal “sin experiencia” en L’Alcora (Castellón) para trabajar en la fábrica Al-Farben: contrato indefinido

Al-Farben, empresa referente en la fabricación de colores y pigmentos inorgánicos para sectores como la cerámica, el vidrio, los plásticos, las pinturas y los materiales de construcción, busca incorporar a su plantilla personal de producción en L’Alcora (Castellón). La compañía, fundada en 1980 y perteneciente al Grupo Torrecid, ofrece un empleo estable donde, además, no necesitarás experiencia previa. En esta noticia te contamos los detalles de la oferta y los pasos a seguir para saber cómo enviar el currículum y participar en el proceso de selección.

Al-Farben refuerza su equipo de producción con una nueva oferta de empleo en su fábrica de L’Alcora: requisitos y condiciones del puesto

Desde el área de recursos humanos de Al-Farben se ha abierto un proceso de selección para cubrir un puesto de operario/a de producción en 3 turnos en su planta de L’Alcora (Castellón). La compañía forma parte del Grupo Torrecid, presente en 28 países de Europa, Asia, América y Oriente Medio-África y con clientes en más de 130 países, lo que la convierte en una empresa consolidada y con clara orientación internacional.

La misión de Al-Farben está centrada en liderar la innovación para impulsar nuevas soluciones y tendencias de futuro, aportando valor añadido y ventajas competitivas a sus clientes. En este contexto, la figura del operario/a de producción es clave para garantizar la calidad, la eficiencia y el buen funcionamiento de los procesos productivos dentro de la industria química.

Para este puesto se buscan personas resolutivas, polivalentes, dinámicas, comprometidas y con clara orientación a resultados, que se sientan cómodas trabajando en entornos industriales y a turnos. No se requiere experiencia mínima previa, por lo que puede ser una buena oportunidad para quienes quieren iniciar su trayectoria profesional en el sector. En cuanto a los requisitos, la empresa señala los siguientes puntos básicos:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Permiso de conducir y vehículo propio.

Disponibilidad para trabajar a turnos.

Actitud dinámica, compromiso y orientación a resultados.

El contrato ofrecido es indefinido, con jornada completa en L’Alcora. El salario no se detalla en la oferta, por lo que se prevé que se concrete con la empresa en función del perfil de la candidatura seleccionada.

La vacante publicada corresponde al puesto de “Operario/a Producción 3 Turnos – Al-Farben”, encuadrado dentro de la industria química y en la categoría de “Otros – Sin especificar”, con nivel profesional de empleado/a. Solo hay 1 vacante disponible, por lo que se trata de un proceso de selección concreto y dirigido a reforzar un área específica de producción.

La persona seleccionada se incorporará a la planta de Al-Farben en L’Alcora (Castellón/Castelló), trabajando de forma presencial y con un sistema de tres turnos, habitual en entornos industriales donde se mantiene la actividad productiva durante amplias franjas horarias.

Entre las funciones habituales del puesto se encontrarán tareas propias de la producción industrial: manejo de maquinaria, control de procesos, apoyo en las líneas de fabricación y cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas. La empresa pone el foco en la capacidad de adaptación, la responsabilidad y el trabajo en equipo, valores alineados con la filosofía del Grupo Torrecid y su apuesta por la innovación y la mejora continua.

Aunque el salario no se indica expresamente en la oferta, sí se especifica que se trata de un contrato indefinido a jornada completa, lo que supone una oportunidad de estabilidad laboral dentro de un grupo empresarial consolidado y con presencia internacional.

Cómo enviar el currículum para trabajar en Al-Farben

Si te interesa trabajar como operario/a de producción en Al-Farben y cumples los requisitos, es importante preparar un currículum actualizado en formato PDF, destacando especialmente tu formación (ESO u otros estudios), disponibilidad para trabajar a turnos y cualquier experiencia previa en entornos industriales, aunque no sea requisito obligatorio.

Para inscribirte en la oferta, debes acceder al portal de empleo donde se ha publicado la vacante. Revisa detenidamente la descripción de la oferta y los requisitos; después, pulsa en el botón para inscribirte o enviar candidatura; a continuación, rellena los datos que se soliciten en el formulario y adjunta tu currículum en PDF; por último, confirma el envío de la candidatura y guarda el comprobante o correo de confirmación.

Como recomendación adicional, puedes acompañar el CV de una breve carta de presentación donde expliques tu interés por la industria química, tu disponibilidad para trabajar en tres turnos y tus ganas de aprender y crecer dentro de una empresa internacional como Al-Farben. También resulta útil estar atento/a a otras ofertas de empleo en Castellón y alrededores para aumentar tus posibilidades de inserción laboral, y compartir esta información con amigos o familiares que puedan estar buscando trabajo en el sector industrial.