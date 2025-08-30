Se necesita personal en Pozo Estrecho (Cartagena) para trabajar en fábrica de piensos PORCISAN: sin experiencia y con contrato indefinido

¿Estás en paro y buscas empleo estable en la industria alimentaria? La empresa murciana PORCISAN, con más de 130 años de tradición ganadera y referente nacional e internacional en el sector, ha publicado una oferta de trabajo para su fábrica de piensos situada en Pozo Estrecho (Cartagena, Murcia). En esta ocasión, la compañía necesita incorporar a un operario/a de fábrica de piensos, ofreciendo contrato indefinido y jornada completa. En esta noticia te detallamos el perfil que busca la empresa y los pasos que debes seguir para inscribirte correctamente a esta oportunidad laboral.

PORCISAN lanza una oferta de empleo para cubrir la falta de personal en su fábrica de piensos en Pozo Estrecho (Cartagena): requisitos y condiciones laborales

La industria de los piensos es uno de los sectores con mayor proyección en la Región de Murcia, y PORCISAN, fundada en 1889, continúa en plena expansión. Para reforzar su equipo en la planta de Cartagena, la compañía busca candidatos que quieran desarrollar su carrera profesional en el sector agroalimentario.

El puesto de operario/a de fábrica de piensos no requiere estudios mínimos ni experiencia previa, por lo que se trata de una gran oportunidad para personas que quieran iniciarse en esta actividad. Aun así, la empresa valorará conocimientos relacionados con empaquetado, envasado, materiales, herramientas, operaciones de fabricación, cadena de suministro e industria alimentaria. Entre las funciones principales del puesto destacan:

Recepción de camioneros y gestión de documentación de carga/descarga.

Carga y descarga de camiones con pienso, cereales y correctores.

Preparación de aditivos y microdosificaciones según fórmulas de producción.

Toma de muestras de pienso y cereales, y su registro en el sistema.

Mantenimiento de orden y limpieza en la planta.

Además, PORCISAN busca personas con competencias como trabajo en equipo, compromiso, proactividad, dinamismo, integridad, capacidad de aprendizaje y orientación a la excelencia.

En cuanto a las condiciones laborales, la empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa, con la posibilidad de adquirir estabilidad laboral en un grupo sólido y en crecimiento. No se requiere experiencia, ya que los nuevos empleados recibirán la formación necesaria para desempeñar su labor en la fábrica.

Cómo enviar el currículum e inscribirse en esta oferta de empleo

¿Estás listo para postularte en esta oferta de empleo de PORCISAN en Pozo Estrecho (Cartagena)? El proceso de inscripción a esta oferta se realiza a través del portal de empleo donde PORCISAN gestiona sus candidaturas. Para ello, deberás preparar tu currículum actualizado y adjuntarlo a través del botón de «Inscribirme en esta oferta» que puedes encontrar en dicho enlace.

Adicionalmente, puedes registrarte en la oferta de operario/a de fábrica de piensos en Cartagena, a través de la plataforma laboral de la propia empresa PORCISAN.