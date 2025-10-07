Se busca personal de limpieza para trabajar en hospital de Benalmádena (Málaga): turno fijo de tarde con dos días libres

Grupo SIFU ha abierto un proceso de selección para incorporar 2 operarios/as de limpieza en un hospital de Benalmádena (Málaga). De esta forma, se quiere reforzar dicho en esta localidad malagueña para garantizar espacios seguros. Se trata de un contrato donde existen la posibilidad de que sea indefinido y donde se contará con dos días de descanso a la semana. Bien, si deseas conocer con más detalle las condiciones, requisitos y cómo puedes enviar el currículum hoy mismo, en esta noticia te contamos los pasos a seguir, para enviar tu candidatura.

Grupo SIFU lanza una oferta de empleo para trabajar como personal de limpieza en un hospital de Benalmádena

Como parte del equipo de limpieza, tu misión será mantener en óptimas condiciones las zonas asignadas del hospital, contribuyendo a la seguridad y el bienestar de pacientes y profesionales. En el día a día te encargarás de la limpieza general de instalaciones y la higienización de baños, siguiendo los protocolos de calidad y prevención establecidos. La organización del servicio se realiza en turno de tarde y con descansos rotativos, por lo que la puntualidad, la responsabilidad y la capacidad de adaptación son claves.

Grupo SIFU es Centro Especial de Empleo y prioriza la contratación de personas con discapacidad, promoviendo un entorno laboral inclusivo y de igualdad de oportunidades. La compañía busca perfiles comprometidos, con atención al detalle y capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo. El puesto es presencial y requiere al menos 1 año de experiencia y vehículo propio. La empresa no ha comunicado la banda salarial.

El contrato es temporal con posibilidad de puesto estable, a tiempo completo, en turno fijo de tarde y con descansos rotativos (2 días a la semana) dentro de un cuadrante de lunes a domingo. El trabajo es presencial en Benalmádena. En cuanto a los requisitos, la empresa exige cumplir con los siguientes:

Experiencia mínima en tareas de limpieza (al menos 1 año).

Vehículo propio.

Residir en la provincia del puesto vacante (Málaga).

Cómo enviar el currículum a Grupo SIFU

Si te interesa esta oportunidad para trabajar como operario/a de limpieza hospitalaria en Benalmádena, prepara un CV actualizado y, si puedes, añade una breve carta de presentación. Accede al portal de empleo donde está publicada la oferta de Grupo SIFU, comprueba que cumples los requisitos y pulsa “Inscribirme a esta oferta”. Durante la inscripción se te solicitarán datos personales y los consentimientos de tratamiento conforme a la política de privacidad del proceso de selección.