El BOE aclara que los antecedentes policiales no bastan por sí solos para denegar la regularización de inmigrantes

La reforma del Reglamento de Extranjería aclara que los antecedentes reflejados en un informe policial no implicarán por sí solos la denegación de la autorización. La medida afecta al proceso extraordinario de regularización y obliga a revisar cada caso de manera individual.

La reforma publicada en el BOE abre la puerta a la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes, pero introduce un matiz clave: tener antecedentes policiales no bastará, por sí solo, para rechazar la solicitud. La Administración deberá comprobar si la persona representa o no una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

Cómo se valorarán los antecedentes policiales en la regularización extraordinaria de inmigrantes

Entonces, ¿qué cambia exactamente? La norma señala que «La existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización». Por tanto, la UTEX tendrá que estudiar cada expediente de forma casuística y circunstanciada, es decir, atendiendo a las circunstancias concretas de cada solicitante.

Los antecedentes policiales no equivalen a una condena firme, ya que son datos almacenados por Policía o Guardia Civil cuando una persona ha sido detenida, investigada o identificada en diligencias por presuntos delitos o infracciones.

Aspecto Qué se tendrá en cuenta Antecedentes penales El solicitante debe acreditar que carece de ellos Antecedentes policiales No provocan automáticamente la denegación Decisión final Se hará tras una valoración individual del expediente

En la práctica, esto significa que la existencia de denuncias por altercados, conflictos domésticos o hechos similares no cerrará por sí misma la puerta a la regularización. Ojo, la clave estará en si el informe policial permite concluir que existe una amenaza real para el orden público.

Qué plazos, organismos y pasos marcarán la tramitación de cada expediente

¿Quién se encargará del procedimiento? La tramitación recaerá en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mientras que la Dirección General de Gestión Migratoria dictará la resolución final en la mayoría de los casos.

Para sacar adelante el proceso, los funcionarios recabarán de oficio varios informes en un plazo de quince días. Estas son las claves del trámite:

Solicitarán el informe policial de cada interesado.

Pedirán otro informe al Registro Central de Penados.

Consultarán también las bases de datos de la Unión Europea.

Admitirán a trámite cada solicitud dentro de los primeros 15 días.

Además, Inclusión asegura que ha dimensionado el operativo para responder al volumen de expedientes y que está preparada para ejecutar la medida de forma ágil y en plazo. La UTEX contará con refuerzo de personal de Tragsa, Tragsatec y funcionarios del propio Ministerio dentro de un plan de choque.

El plazo para presentar las solicitudes ya ha comenzado y terminará el 30 de junio. De momento, la documentación puede enviarse a través del portal de la Regularización Extraordinaria habilitado por el Ministerio, y también se podrá pedir cita previa para realizar el trámite de forma presencial a partir del lunes 20 de abril.