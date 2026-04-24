Sacudir el mantel tras la comida puede acabar peor de lo que imaginas según la Ley de Propiedad Horizontal

Después de comer, mucha gente hace el gesto de siempre: coger el mantel, asomarse y sacudir las migas. Con la alfombra pasa algo parecido cuando toca quitar el polvo sin complicarse la vida. Parece una escena normal, de esas que se repiten desde hace años sin pensarlo demasiado. Pero la cosa cambia cuando esa suciedad cae a la calle, a un patio interior o al vecino de abajo.

Lo que para uno es una limpieza rápida, para la ley puede convertirse en una actividad molesta e insalubre. Y ahí la broma deja de tener gracia, porque puede terminar en quejas, intervención policial y una multa inesperada.

¿Por qué te pueden multar por sacudir el mantel o la alfombra por la ventana?

La costumbre de sacudir manteles, alfombras o prendas por la ventana ya no se considera un gesto inocente cuando afecta a otros vecinos o a las zonas comunes. Si las migas, el polvo o los restos de suciedad acaban fuera de tu vivienda, esa acción puede ser molesta y sancionable.

Eso es lo que encaja en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), la norma que regula la convivencia dentro de una comunidad de propietarios. El texto lo deja claro: «Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».

Traducido del lenguaje jurídico, que a veces ya bastante guerra da por sí solo, esto quiere decir algo muy simple: no puedes limpiar tu casa ensuciando la de los demás. Sacudir migas, polvo o restos de suciedad hacia la calle o hacia patios interiores afecta a la higiene de los vecinos de abajo y también a las zonas comunes, por lo que se considera una actividad molesta e insalubre.

¿Quién pone la multa por sacudir manteles o alfombras y qué papel tienen el BOE y el ayuntamiento?

Aunque la LPH fija el marco general de convivencia dentro de los edificios, las sanciones concretas suelen depender del ayuntamiento de la zona en la que se reside. Dicho de forma sencilla, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica las leyes marco sobre residuos y limpieza, pero son las Ordenanzas Municipales de Limpieza y Medio Ambiente, es decir, las normas locales de cada ciudad, las que detallan qué está prohibido y qué no.

Por eso no basta con mirar solo la ley de la comunidad. En la mayoría de ciudades de España, como Madrid, Barcelona o Sevilla, las ordenanzas son bastante claras: está prohibido arrojar residuos a la vía pública, incluidas partículas de polvo o restos de comida. Además, en algunos municipios solo se permite sacudir prendas o alfombras en horarios muy específicos, incluso de madrugada, y siempre que no haya vecinos afectados.

¿De cuánto puede ser la multa por sacudir el mantel por la ventana?

La cuantía depende de cada ayuntamiento, así que no existe una cifra única para toda España. Aun así, el Ayuntamiento de Madrid ofrece una referencia bastante clara de por dónde van los tiros, y no son precisamente baratos.

De manera general, una infracción leve puede ir desde 150 euros hasta 750 euros. Sacudir un mantel de forma puntual suele entrar en esa categoría. Si la conducta se repite de forma constante o causa un daño mayor, por ejemplo por contaminar o afectar a la salud de alguien, la sanción puede superar los 1.500 euros. Lo que parecía un gesto de dos segundos puede acabar costando bastante más de lo esperado.

Cómo evitar multas innecesarias y llevarte mejor con los vecinos

La forma más sencilla de evitar sanciones es dejar de sacudir manteles y alfombras en la terraza o por la ventana. No tiene mucho misterio, pero sí bastante sentido común: limpiar tu casa no debería acabar ensuciando la del vecino de abajo ni la calle. Estas son las opciones más prácticas para evitar problemas:

Usar el aspirador para quitar la suciedad de las alfombras sin lanzar polvo a patios, terrazas o a la vía pública. Recoger las migas del mantel con cuidado después de comer y tirarlas directamente a la basura. Evitar cualquier limpieza que arroje restos hacia zonas comunes, patios interiores o espacios por los que puedan pasar otras personas.

Con estos pasos es más fácil ahorrarse discusiones, quejas y una multa innecesaria. Al final, hablamos de un gesto pequeño que apenas lleva tiempo y que puede impedir que una costumbre de toda la vida termine en un disgusto bastante serio.