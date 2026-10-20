RTVE contrata por 7.260 euros el control de conejos en un recinto de casi 27 hectáreas en Madrid

El control de conejos incluye permisos, prevención e informes. El pago requiere certificar los trabajos y el contrato contempla penalizaciones por incumplimiento.

RTVE contrató por 7.260 euros, IVA incluido, el control de conejos en su centro emisor de Las Rozas-Majadahonda, en Madrid. El acuerdo se adoptó el 16 de julio de 2026, según el expediente S-03050-2026. La contratación volvió a difundirse el 18 de octubre mediante una información de Jara y Sedal. La documentación permite precisar qué cubre el importe y cuándo debe abonarse. Se trata de una adjudicación; los documentos consultados no acreditan que RTVE haya realizado ya el pago.

El control de conejos incluye permisos, prevención e informes

La superficie del recinto alcanza los 269.547 metros cuadrados, equivalentes a casi 27 hectáreas. El servicio comprende inspección, planificación, tramitación de autorizaciones, control poblacional y medidas para reducir la recolonización. También incluye la retirada y gestión de cadáveres o restos que puedan generarse. Tras cada actuación, la empresa debe documentar las zonas tratadas, los métodos empleados, las capturas y los resultados. Así, el precio cubre un servicio completo, con obligaciones anteriores y posteriores a cada intervención.

La documentación publicada no ofrece un recuento de conejos ni daños cuantificados en las instalaciones. Por ello, sus datos no permiten calcular un coste por animal capturado. Tampoco describen la situación de la especie en otros territorios. Existen actuaciones con una finalidad diferente, como los refugios para conejos desarrollados en Extremadura. El Proyecto MAJANO estudia estructuras que facilitan su refugio y reproducción, una muestra de las distintas necesidades de gestión que pueden darse según el lugar.

Tres empresas compitieron y la oferta ganadora rebajó un 40 % el presupuesto

RTVE fijó un presupuesto de 10.000 euros sin IVA. ADDA OPS SA consiguió el contrato con una propuesta de 6.000 euros antes de impuestos. IBERAVEX SL ofreció 6.450 euros y UCRA Control de Fauna SL presentó 8.200 euros. El resumen de valoración asignó, respectivamente, 100, 93,02 y 73,17 puntos. La diferencia entre la oferta adjudicataria y el presupuesto inicial asciende a 4.000 euros sin impuestos, una reducción del 40 % sobre el máximo previsto.

La distancia respecto a la segunda propuesta fue bastante menor: 450 euros sin IVA, aproximadamente un 7 % del precio de IBERAVEX. Ambas comparaciones miden referencias distintas y ayudan a interpretar la rebaja. El precio concentraba toda la puntuación entre las ofertas técnicamente aptas. El procedimiento figuraba como contrato menor público de servicios. Las solicitudes pudieron presentarse del 7 al 15 de julio, y el acuerdo de adjudicación llegó al día siguiente del cierre.

La Comunidad de Madrid debe autorizar las técnicas utilizadas

El pliego exige métodos selectivos y proporcionados, compatibles con la conservación de la biodiversidad. Prohíbe procedimientos indiscriminados que puedan afectar a especies protegidas u otros animales. Las técnicas y el periodo de actuación deben contar con autorización de la Comunidad de Madrid. La documentación consultada no concreta qué sistema se empleará finalmente. Por tanto, no permite afirmar que se utilizarán escopetas, hurones o jaulas. La empresa también debe coordinar las intervenciones y proteger a trabajadores y usuarios.

La Comunidad de Madrid exige autorización para medidas excepcionales fuera de cotos dirigidas a proteger instalaciones o la seguridad de las personas. Dispone de un formulario específico para solicitar ese control de especies silvestres. El mantenimiento exterior comprende también otras intervenciones, como el control de mosquitos en Villena, con técnicas dirigidas a otra especie. Cada actuación tiene sus propias condiciones. En RTVE, la adjudicación económica no demuestra por sí sola que los permisos ambientales ya estén concedidos.

El pago exige certificar los trabajos y hay penalizaciones por incumplimiento

Las condiciones establecen una transferencia única, después de emitir la factura y certificar RTVE la correcta ejecución, con un plazo de 60 días. Si hacen falta varias actuaciones, el pliego fija su finalización el 31 de diciembre de 2026, ampliable con autorización de RTVE. El anuncio recoge, además, una duración de 150 días. Son las dos referencias temporales publicadas, pero no permiten identificar por sí solas las fechas efectivas de cada intervención o su finalización.

La ejecución defectuosa, incluida la falta de retirada de cuerpos o de informes, puede generar una penalidad de hasta el 5 % sin IVA. Aplicada a los 6.000 euros adjudicados, equivale a hasta 300 euros. Determinados incumplimientos normativos o riesgos relevantes de seguridad permiten alcanzar el 10 %, equivalente a 600 euros. Son consecuencias previstas contractualmente, sin constancia en las fuentes consultadas de que se hayan impuesto. Las condiciones completas pueden consultarse en el expediente oficial de RTVE.