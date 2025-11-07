Ros Freskibo busca personal de limpieza industrial en Blanes (Girona): jornada intensiva y 23.000 € brutos al año

¿Buscas un empleo estable con contrato indefinido, turno intensivo de tarde/noche y salario cerrado? Ros Freskibo SL ha publicado una oferta para incorporar operario/a responsable de limpieza industrial en Blanes (Girona), en modalidad presencial. La retribución es de 23.000 € brutos anuales y hay 2 vacantes disponibles a las que puedes inscribirte. En esta noticia te contamos las funciones, condiciones y los requisitos para que puedas mandar tu currículum con éxito.

Ros Freskibo SL está buscando operarios/as responsable de limpieza industrial: condiciones del puesto y requisitos

La compañía Freskibo busca un perfil con vocación operativa y capacidad de coordinación para garantizar los estándares de calidad y seguridad alimentaria en planta. Entre las funciones clave están gestionar, implementar y mantener al día el plan de limpieza y desinfección, participar en la resolución de no conformidades y promover la cultura de calidad en el equipo. También se asume la gestión de utensilios y productos de limpieza, el control de aprovisionamiento y la formación y soporte a los operarios/as a cargo (entre 1 y 5 personas, según necesidades del turno).

Además de liderar, tocará ejecutar: implementar los procedimientos de limpieza y desinfección en equipos e instalaciones, verificar resultados y coordinar correcciones cuando sea necesario. El contrato es indefinido, el nivel es de empleado/a dentro del Departamento de Calidad, y la categoría profesional se encuadra en Calidad, producción e I+D – Gestión de la calidad. El horario es rotativo intensivo de tarde‑noche, de lunes a sábado, en el entorno industrial de Blanes (Girona). La empresa encuadra la posición en el ámbito de venta al por mayor.

Requisitos para optar a estas 2 vacantes

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Experiencia mínima de 1 año en tareas de limpieza industrial.

Carnet de conducir B.

Idiomas: español nativo o bilingüe y catalán básico.

Conocimiento de procesos y productos de limpieza industrial (tipología y modo de empleo).

Nociones de seguridad alimentaria y gestión de la calidad en entorno industrial.

Trabajo en equipo, capacidad de liderazgo y gestión de personas.

Mejora continua, aprendizaje constante y resiliencia.

Hábito de trabajo ordenado y metódico y tolerancia a la presión.

Cómo inscribirse a esta oferta de empleo

Las vacantes de Ros Freskibo SL para trabajar en Blanes están anunciadas en este portal de empleo externo a la empresa. Una vez accedas, tan solo deberás verificar que cumples con el perfil solicitado y hacer clic en el botón «inscribirme en esta oferta» para así poder adjuntar el CV y, si deseas, una breve carta de presentación destacando tu experiencia en limpieza industrial y gestión de equipos. Si aún no tienes cuenta, el sistema te pedirá registrarte para completar la candidatura.