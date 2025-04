Retirada urgente de BMW, MINI y Rolls-Royce por fallo en la soldadura del servomotor de freno: lista de vehículos afectados

Un recall de emergencia para vehículos fabricados entre 2023 y 2025 que podría comprometer la asistencia de frenado y los frenos traseros

El fabricante alemán BMW, junto a MINI y Rolls-Royce, ha anunciado la retirada de determinados modelos producidos entre 2023 y 2025 por un problema crítico en el servomotor del módulo de control de freno integrado. Según documentos presentados ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), la asistencia de frenado podría perderse debido a soldaduras inestables, afectando también a la funcionalidad de los frenos traseros.

BMW se percató de este fallo tras las pruebas de control de calidad realizadas en julio de 2024. De inmediato, se inició una evaluación técnica que confirmó la posibilidad de rotura en el eje hueco del servomotor cuando se aplica una fuerza de frenado elevada. Esta incidencia, aunque no anula la frenada mecánica en las ruedas delanteras, incrementa el riesgo de que el eje trasero dependa únicamente del freno de emergencia.

Aspectos que conllevan riesgos en la movilidad diaria de conductores implicados

La seguridad vial trasciende el ámbito individual y puede afectar directamente la vida laboral de quienes dependen del vehículo para su día a día. ¿Te imaginas tener que renunciar a compromisos de trabajo por temor a un problema de frenos? Este tipo de defectos técnicos no solo pone en riesgo la integridad de los ocupantes, sino que también puede ocasionar contratiempos profesionales, pérdida de jornadas laborales y gastos adicionales inesperados.

Además, la alerta emitida por BMW Norteamérica indica que, hasta la fecha, no se han recibido quejas formales en el mercado estadounidense. Sin embargo, se mantiene el aviso de precaución para todos los propietarios, incluyendo modelos tan variados como el MINI Cooper 2025, el Rolls-Royce Spectre 2024, el Countryman o los BMW i7 y 750e.

Cómo se realizará el reemplazo gratuito de los módulos defectuosos en servicios autorizados

La multinacional alemana ha instruido a sus concesionarios para sustituir los módulos del freno por componentes nuevos que cumplan con las especificaciones de fábrica. Estas reparaciones no supondrán coste alguno para los afectados. No obstante, las notificaciones por carta no se enviarán hasta el 8 de noviembre de 2024, por lo que los usuarios pueden anticiparse consultando directamente con su centro de servicio oficial más cercano.

De hecho, BMW ha subrayado que, a pesar de requerirse un mayor esfuerzo en el pedal de freno cuando falla la soldadura, la frenada básica del eje delantero seguirá operativa. Por otro lado, si ocurre una avería trasera, solo estará disponible la función de freno de emergencia. A continuación, se muestran algunos modelos y años de fabricación en riesgo:

Modelo Año(s) MINI Cooper 2025 Rolls-Royce Spectre 2024 BMW X1, X7, i7, 750e, XM 2023 – 2025 MINI Countryman 2023 – 2025

Esta tabla ofrece una visión general de los principales automóviles afectados, aunque se recomienda verificar cada caso con el número de bastidor (VIN).

Precauciones y preguntas frecuentes para quienes tengan vehículos dentro del recall oficial

¿Te preocupa la seguridad de tu vehículo? En caso de duda, la mejor práctica es contactar con el servicio técnico de la marca para recibir asesoramiento personalizado. Los técnicos podrán comprobar si el número de bastidor está sujeto a la campaña de revisión y, en tal caso, programar la sustitución del módulo.

Por otro lado, conviene mantenerse informado a través de las páginas web oficiales de BMW, MINI o Rolls-Royce, donde se actualizan las noticias sobre este recall. Cualquier persona que experimente signos inusuales en la frenada debe abstenerse de conducir y solicitar asistencia profesional de inmediato.

En definitiva, la retirada de estos modelos se centra en reforzar la seguridad de los conductores ante un fallo de soldadura que podría comprometer la asistencia de frenado. Si posees alguno de los vehículos afectados, es aconsejable revisar la documentación, contactar con la marca y no ignorar las señales de alerta.